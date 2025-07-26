ТЦК и СП на Полтавщине рассредоточили после недавнего обстрела: повлияло ли это на мобилизацию
- После обстрелов российскими войсками подразделения ТЦК и СП на Полтавщине были перемещены и рассредоточены, что повлекло незначительные задержки в работе, но ситуация оставалась контролируемой.
- В результате обстрела Полтавского ТЦК погибли двое прохожих и две гражданские сотрудницы, а атаки могли быть попыткой сорвать мобилизационные процессы или дестабилизировать общество.
- Большинство данных о призывниках уже переведено в цифровой формат, минимизируя риск потери информации.
После российских обстрелов все подразделения ТЦК и СП на Полтавщине были оперативно перемещены в новые локации и рассредоточены. Задержки в работе центров были, однако не критические.
Об этом сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в эфире Украинского радио "Полтава". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Как сейчас работают ТЦК и СП на Полтавщине?
По его словам, временные трудности в работе центров были связаны только с логистикой переезда, впрочем, ситуация оставалась контролируемой. Подразделения рассредоточили. Например, прием военных пенсионеров ведут в одном месте, прохождение ВВК - в другом.
Различные службы работают в разных зданиях, и это вызывает определенные неудобства, но критического ничего нет. Работаем в штатном режиме над комплектованием Сил обороны, прежде всего, и, конечно, над социальной поддержкой семей военнослужащих, ветеранов,
– отметил Истомин.
По его словам, в областном ТЦК хранили личные дела ветеранов и пенсионеров, но они не были повреждены. Большинство информации о призывниках и военнообязанных уже переведена в цифровой формат, что минимизирует риск ее потери.
Истомин также считает, что удары по ТЦК являются попыткой сорвать мобилизационные процессы или устроить теракты против персонала или гражданских. В результате обстрела Полтавского ТЦК погибли двое случайных прохожих и две гражданские сотрудницы, которые впоследствии умерли в больнице.
Кроме того, спикер не исключает, что атаки имеют и информационную цель дестабилизировать общество, вызвав еще большую волну недоверия к системе ТЦК, которая и без того часто критикуется.