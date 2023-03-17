Когда и при каких условиях вручают повестку на отправку в армию

Повестки бывают двух типов: для уточнения учетных данных и отправки на службу. Получение этого документа не означает немедленного и обязательного вступления в ряды ВСУ.

Об этом рассказал начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

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Получение повестки не означает немедленной отправки на фронт

Полковник объяснил, что существует 2 типа повесток – для уточнения военно-учетных данных и для отправки в армию в составе команды. Поэтому если гражданину призывного возраста вручили повестку, то это не значит, что он должен немедленно вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Зачем еще могут вызвать в военкомат:

Для сверки учетных данных,

прохождение медицинской комиссии,

проведение профессионально-психологического отбора и т.д.

Отправка на службу производится только в случае, когда военнообязанного признали годным по всем критериям. Тогда ему и вручают повестку на отправку в армию.

Мобилизированных, не проходивших военную службу, направляют в учебные центры. В результате масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава проводится без снижения качества обучения,

– отметил Коновалов.

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