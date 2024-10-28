Кого нельзя забронировать в Украине во время военного положения

28 октября 2024, 10:43
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Автор: Диана Квасневская

В Украине граждане мобилизационного возраста могут быть забронированы на определенных предприятиях. Однако бронь не могут получить определенные категории граждан с опытом военной службы.

В Украине действует действующее постановление Кабмина от 27 января 2023 года №76, которое регулирует правила бронирования.

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Кому могут отказать в предоставлении брони

Приказ Минобороны №317 предусматривает, что некоторым военнообязанным работникам критически важного для государства предприятия могут отказать в получении брони, если у них дефицитная военно-учетная специальность. В частности, не предоставят бронь:

  • стрелкам;
  • танкистам;
  • артиллеристам;
  • разведчикам;
  • военным, которые занимаются различными видами связи;
  • специалистам по работе с радиолокационными комплексами;
  • тем, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью;
  • военнообязанным, которые специализируются на противолодочном и противоминном вооружении.

Также письмо Минобороны от 11 марта 2022 года отмечает, что Главнокомандующий ВСУ принял решение, что запрещено бронирование военнообязанных:

  • имеющих специальности рядового и старшинского состава;
  • офицерского состава по группам ВОС.

Подробнее о военнообязанных, которые не могут быть забронированы, читайте по ссылке.