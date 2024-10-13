Люди не хотят идти умирать, – Верес честно сказал, что надо изменить в мобилизации

Генштаб сообщил, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил задачи и приоритеты на октябрь, говорится о мобилизационных аспектах, усилении эффективности управления действиями войск. Однако сейчас важно изменить подход информирования людей о ситуации на линии фронта.

Такое мнение 24 Каналу высказал командир батальона К-2 54 ОМБр Кирилл Верес, заметив, что сейчас людям важно говорить правду о небыстрой победе. Лично он видит эффективность мобилизации через рекрутинг.

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Что надо изменить в мобилизации

По словам командира батальона, он не имеет право спорить с Главнокомандующим ВСУ. Однако он при подписании контракта видит совсем другую картину.

Люди не хотят идти умирать. У меня люди идут в бой и они планируют себе что-то через два дня, это означает, что они не хотят умирать. Если ты идешь в армию и должен умереть через час, тогда я понимаю людей, которые не сильно так хотят идти,

– отметил Верес.

Он подчеркнул, что его подразделение выполняет все приказы, но с их подходом и видением. Каждый командир имеет свое мнение и отдает свои команды.

Заметьте! Ранее Верес высказал мнение о том, что не все мужчины должны идти на фронт. Важно, чтобы те, кто может эффективно помогать в тылу, оставались именно там.

Командир батальона отметил, что сейчас украинцы разуверились в Вооруженные Силы Украины. Люди хотят идти воевать, уничтожать врага, но жить.

Он отметил важность откровенного информирования властью украинцев о ситуации на фронте. Стоит говорить правду, без быстрых побед и "Крыма за три дня".

Люди не стадо. Победы за три дня не будет. Даже, если завтра враг просто отступит со всех территорий, я за 3 дня не доеду до границы Украины. Физически не смогу доехать, потому что возможно надо будет разминировать все асфальтированные дороги,

– отметил Верес.

Командир батальона также рассказал, что он сейчас видит только ту мобилизацию, в которой проводится рекрутинг личного состава его подразделением. По своему батальону же самой мобилизации он не чувствует.

Также Верес подчеркнул, что для него плохих бойцов нет, он рад видеть каждого военного в своем подразделении. Главное, чтобы без наркотиков и попойки на позициях.