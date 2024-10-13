Таку думку 24 Каналу висловив командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, зауваживши, що зараз людям важливо говорити правду про нешвидку перемогу. Особисто він вбачає ефективність мобілізації через рекрутинг.

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Що треба змінити в мобілізації

За словами командира батальйону, він не має право сперечатись з Головнокомандувачем ЗСУ. Однак він при підписанні контракту бачить зовсім іншу картину.

Люди не хочуть йти вмирати. В мене люди йдуть в бій і вони планують собі щось через два дні, це означає, що вони не хочуть вмирати. Якщо ти йдеш в армію і маєш вмерти через годину, тоді я розумію людей, які не сильно так хочуть йти,

– наголосив Верес.

Він підкреслив, що його підрозділ виконує усі накази, але з їхнім підходом та баченням. Кожен командир має свою думку та віддає свої команди.

Зауважте! Раніше Верес висловив думку про те, що не всі чоловіки повинні йти на фронт. Важливо, щоб ті, хто може ефективно допомагати в тилу, залишалися саме там.

Командир батальйону зазначив, що зараз українці зневірились у Збройні Сили України. Люди хочуть йти воювати, знищувати ворога, але жити.

Він наголосив на важливості відвертого інформування владою українців про ситуацію на фронті. Варто говорити правду, без швидких перемог та "Криму за три дні".

Люди не стадо. Перемоги за три дні не буде. Навіть, якщо завтра ворог просто відступить з усіх територій, я за 3 дні не доїду до кордону України. Фізично не зможу доїхати, бо можливо треба буде розмінувати всі асфальтовані дороги,

– зазначив Верес.

Командир батальйону також розповів, що він зараз бачить лише ту мобілізацію, у якій проводиться рекрутинг особового складу його підрозділом. По своєму батальйону ж самої мобілізації він не відчуває.

Також Верес наголосив, що для нього поганих бійців немає, він радий бачити кожного військового у своєму підрозділі. Головне, щоб без наркотиків і пиятики на позиціях.