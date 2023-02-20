Бронирование работников: представителям каких профессий дают отсрочку
В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения и военное положение. Представители некоторых профессий имеют право на отсрочку от службы, так называемую "бронь".
Перечень подлежащих бронированию приведен в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Подробно об этом – рассказывает 24 Канал.
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Общая мобилизация: кого можно забронировать от службы
В Украине с первого дня полномасштабного вторжения объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Война длится уже год, к призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.
В то же время, представителей некоторых профессий могут бронировать от службы в Вооруженных Силах Украины. В частности говорится о высокопоставленных должностных лиц, педагогах, ученых, а также рабочих предприятий критической для страны инфраструктуры и других.
Работники таких учреждений могут быть забронированы:
- государственные органы (власти и другие); органы местного самоуправления (если эти работники необходимы для функционирования указанных органов);
- компании, учреждения и организации, имеющие мобилизационные задачки (либо заказ);
- предприятия, учреждения и организации, производящие товары или оказывающие услуги, необходимые для обеспечения потребностей ВСУ или других военных формирований;
- предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для экономики страны или обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Также отметим, что в армию не могут призвать учеников и студентов, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, получающих образование на дневной или дуальной форме обучения. Также не подлежат мобилизации научные и педагогические работники.
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Критерии критически важного предприятия
Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак эксклюзивно рассказал 24 Канала новый порядок бронирования работников. По его словам, правительство определило критерии предприятий, которые считаются критически важными для экономики и имеют право забронировать своих работников.
7 критериев критически важных предприятий:
- предприятие должно за год уплатить налоги, сборы и платежи на сумму 1,5 миллиона евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна составлять не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;
- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или нужд территориального общества;
- у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;
- предприятие является резидентом портала "Дія.Сити".