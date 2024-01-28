Мобилизация в феврале 2024 года: список тех, кто имеет право на отсрочку

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные в возрасте до 60 лет могут быть мобилизованы, однако некоторые имеют право на отсрочку.

На отсрочку от мобилизации вправе определенные категории лиц. О том, кто может ее получить в феврале 2024 года– читайте в тексте 24 Канала.

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Кто имеет право на отсрочку

Отсрочка от мобилизации– это не освобождение от службы, а откладывание воинского долга на определенный срок. Те, кто получил отсрочку, все равно остаются на военном учете ТЦК.

Основания для получения отсрочки:

состояние здоровья,

семейные обстоятельства,

в связи с профессиональной деятельностью,

в связи с обучением и, или приобретением научной степени,

через бронь.

Какие болезни являются основанием для отсрочки

Согласно законодательству, отсрочку по состоянию здоровья могут получить военнообязанные "признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии) )".

Некоторые болезни предполагают полное снятие с военного учета, а не только отсрочку.

Отсрочка через отцовство и попечительство

Военнообязанные мужчины и женщины имеют право на отсрочку от мобилизации, если на их содержании находятся трое и более детей младше 18 лет, женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

Кроме этого, получают отсрочку усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишены родительской заботы, в возрасте до 18 лет;

Отсрочка из-за инвалидности ребенка

Ее могут получить:

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающих ребенка, больную тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, которая получила тяжелую травму, требует трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, которая является лицом с инвалидностью I или II группы.

Отсрочка по уходу

Такую отсрочку могут получить родственники:

Заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

Имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

Так же точно отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом касается:

опекунов лица с инвалидностью, признанным судом недееспособным.

лица, занятой постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы.

лица, занятой постоянным уходом за лицом с инвалидностью 1 группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

Женщины и мужчины, имеющих несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (проходит) военную службу по одному из видов военной службы.

Отсрочка через профессиональную деятельность

Такая отсрочка предусмотрена для:

работников органов военного управления (органов управления);

воинских частей (подразделений);

предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины;

Вооруженных сил Украины;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины;

Службы безопасности Украины;

Службы внешней разведки Украины;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Национальной полиции Украины;

Бюро экономической безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро Украины;

Государственного бюро расследований;

Государственной исполнительной службы Украины;

Управление государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Отсрочка для забронированных работников

Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины военнообязанные также получают отсрочку от мобилизации

Отсрочка через обучение

Отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессиональной (профессионально-технической), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования".