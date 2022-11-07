Кто может демобилизоваться во время войны: назвали категорию людей

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который обеспечит права мобилизованных лиц, не знавших состояния своих дел. Под этот закон подпадает только одна категория людей.

В проекте Закона "О воинской обязанности и военной службе" предлагается дать возможность освободиться от службы работникам высшего образования. Это решение вызвано необходимостью сохранения экономического уровня и научно-технического потенциала страны.

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Кто может освободиться от военной службы

Во время действия особого периода и военного положения от службы могут быть освобождены мобилизованные:

получатели профессионального образования;

получатели профессионального высшего образования;

получатели высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

Как говорится в пояснительной записке, их право на отсрочку от призыва закреплено в статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Однако конкретный механизм реализации этого права отсутствует.

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Будут ли призывать эту категорию людей в будущем

Для этой категории граждан законом не запрещается продление службы по собственному желанию, в том числе по контракту. Кроме того, изменения не влияют на мобилизацию в Украине, поскольку эти лица не освобождаются от службы, а получают отсрочку по статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

После окончания отсрочки указанных граждан можно будет призвать в будущем. Например, после окончания обучения и приобретения дополнительных навыков, а мобилизованные лица могут по собственному желанию продолжить военную службу.

Мобилизация в Украине: основные моменты

По закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации организации, государственные учреждения и предприятия могут бронировать своих работников. Теперь это возможно на 6 месяцев.

Согласно закону Украины, порядок и сроки проведения мобилизации определяет президент. Также он принимает решение о введении чрезвычайного или военного положения на территории страны.

Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. В частности, во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания особого периода войны, либо до объявления соответствующего решения о демобилизации.

Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному согласию. В то же время, женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.