У проєкті Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" пропонується дати можливість звільнитися зі служби працівникам вищої освіти. Це рішення викликане необхідністю збереження економічного рівня розвитку та науково-технічного потенціалу країни.

Цікаво Чи закінчиться загальна мобілізація в Україні до кінця 2022 року

Хто може звільнитися з військової служби

Під час дії особливого періоду та воєнного стану від служби можуть бути звільнені мобілізовані:

здобувачі професійної освіти;

здобувачі фахової передвищої освіти;

здобувачі вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Як йдеться у пояснювальній записці, їхнє право на відстрочку від призову закріплене у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Однак, конкретний механізм реалізації цього права відсутній.

Зверніть увагу Загальна мобілізація в Україні: хто підлягає призову цього року

Чи призиватимуть цю категорію людей у майбутньому

Для цієї категорії громадян законом не забороняється продовження служби за власним бажанням, в тому числі за контрактом. Крім того, зміни не впливають на мобілізацію в Україні, оскільки ці особи не звільняються від служби, а отримують відстрочку за статею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Після закінчення відстрочки вказаних громадян можна буде призвати у майбутньому. Наприклад, після закінчення навчання і набуття додаткових навичок, а мобілізовані особи можуть за власним бажанням продовжити військову службу.

Мобілізація в Україні: основні моменти

Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію організації, державні установи та підприємства можуть бронювати своїх працівників. Наразі це можливо на 6 місяців.

Згідно із законом України, порядок і строки проведення мобілізації визначає президент. Також він приймає рішення про введення надзвичайного чи воєнного стану на території країни.

Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Зокрема, під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення особливого періоду – війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.

Зеленський підписав закон, за яким жінки офіційно зможуть ставати на військовий облік виключно за власної згоди. Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.