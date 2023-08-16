Мобилизация в Украине: кого осенью направят служить по месту проживания

В Украине идет военное положение, предусматривающее общую мобилизацию населения. Это означает, что мужчины от 18 до 60 лет могут быть вовлечены в ряды Вооруженных Сил нашего государства.

В то же время, существует особая категория украинцев, которых могут не отправить служить в другие города, области или даже на фронт. Кто из мужчин имеет право служить по месту жительства – разбирался 24 Канал.

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Кто из украинцев может служить по месту жительства

Согласно законом о мобилизационной подготовке и мобилизации определенный перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. В то же время, эти категории людей в случае добровольной мобилизации получают право служить только по месту своего жительства, то есть на фронт их запрещено отправлять.

В настоящее время служить по месту жительства имеют право следующие категории украинцев:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

украинцы и украинки, которые самостоятельно воспитывают ребенка или детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

украинцы, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, но которому не установлена инвалидность;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

украинцы и украинки, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет;

мужчины и женщины, занятые постоянным уходом за больным партнером, ребенком, а также родителями своими или партнера, также нуждающимися в постоянном уходе;

лица, имеющие партнера из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены, или мужа с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным или граждане, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

Следует отметить, что эти военнослужащие после мобилизации назначаются для службы по месту жительства. Закон запрещает направлять их служить в другие части, города, области или на фронт, при условии, что это не прифронтовой город.

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