Водночас існує особлива категорія українців, яких можуть не відправити служити в інші міста, області чи навіть на фронт. Хто з чоловіків має право служити за місцем проживання – розбирався 24 Канал.
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Хто з українців може служити за місцем проживання
Згідно з законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначений перелік осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас ці категорії людей у разі добровільної мобілізації отримують право служити лише за місцем свого проживання, тобто, на фронт їх заборонено відправляти.
Наразі служити за місцем проживання мають право такі категорії українців:
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- українці та українки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- українці, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, але якій не встановлено інвалідність;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- українці та українки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- чоловіки та жінки, зайняті постійним доглядом за хворим партнером, дитиною, а також батьками своїми чи партнера, що також потребують постійного догляду;
- особи, що мають партнера з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;
- опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною або громадяни, що зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;
Варто зазначити, що цих військовослужбовців після мобілізації призначають для служби за місцем проживання. Закон забороняє направляти їх служити в інші частини, міста, області чи на фронт, за умови, що це не прифронтове місто.
Нещодавно уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії осіб
- Кабінет Міністрів 11 серпня зняв обмеження на виїзд за кордон для родичів загиблих або зниклих безвісти військових, що воювали під час АТО. Тепер вони безперешкодно можуть перетинати кордон.
- Водночас це стосуватиметься військовозобов'язаних громадян, які не підлягають мобілізації. В уряді пояснили, що це нівелює несправедливе обмеження прав членів сімей осіб, які загинули або зникли безвісти під час АТО.
- Попри це, у Держприкордонслужбі наголосили, що прикордонники посилять контроль за виїздом за кордон військовозобов'язаних чоловіків. Зокрема, наразі служба обмінюється інформацією з Міноборони, щоб перешкодити незаконному перетинанню кордону.