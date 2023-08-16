Водночас існує особлива категорія українців, яких можуть не відправити служити в інші міста, області чи навіть на фронт. Хто з чоловіків має право служити за місцем проживання – розбирався 24 Канал.

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Хто з українців може служити за місцем проживання

Згідно з законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначений перелік осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас ці категорії людей у разі добровільної мобілізації отримують право служити лише за місцем свого проживання, тобто, на фронт їх заборонено відправляти.

Наразі служити за місцем проживання мають право такі категорії українців:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

українці та українки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

українці, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

українці та українки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіки та жінки, зайняті постійним доглядом за хворим партнером, дитиною, а також батьками своїми чи партнера, що також потребують постійного догляду;

особи, що мають партнера з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною або громадяни, що зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

Варто зазначити, що цих військовослужбовців після мобілізації призначають для служби за місцем проживання. Закон забороняє направляти їх служити в інші частини, міста, області чи на фронт, за умови, що це не прифронтове місто.

Нещодавно уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії осіб