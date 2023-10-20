Мобилизация в ноябре: кто из военнообязанных сможет уехать за границу

В Украине идет мобилизация и военное положение. Во время него действуют определенные ограничения выезда военнообязанных за границу, однако есть определенные исключения.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко объяснила, изменятся ли нормы пересечения государственной границы на выезд с 1 ноября для военнообязанных. Кое-кто все же сможет уехать из Украины.

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Кто может законно пересечь границу

Эксперт объяснила, кто из военнообязанных может законно покинуть пределы Украины в условиях военного положения. Среди них:

мужчины с инвалидностью;

мужчины, имеющие жену с инвалидностью I или II группы;

мужчины, у которых один из родителей (или родителей жены) имеет инвалидность I или II группы;

родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчины, нуждающиеся в постоянном уходе;

попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными.

По словам Грищенко, важно отметить, что уехавшие граждане Украины мужского пола призывного возраста, сопровождая одного из вышеупомянутых лиц, обязаны вернуться в страну не позднее возвращения сопровождаемого ими человека.

Кто не подлежит призыву

Кроме этого, право на выезд за границу есть у лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. Она отметила, что этот перечень достаточно длинный. В частности, говорится о:

мужчин, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей;

мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка/детей до 18 лет;

родителей, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели ребенка с инвалидностью до 18 лет;

мужчин, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

мужчин, занятых постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или жены), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе и т.д.

Запрет на выезд можно обжаловать

Юрист рассказала, что запрет на выезд можно обжаловать, однако только если отказ оформлен письменно, а именно в форме решения пограничной службы.

Обжаловать ее можно двумя способами: подать жалобу в главный орган Государственной пограничной службы, выдавшим решение об отказе в пересечении границы или подать иск через окружной административный суд о признании действий пограничной службы об отказе в выезде противоправными.

Обжаловать решение можно в течение 30 дней.

Иск в окружной суд можно подать в течение 6 месяцев с момента получения решения. Нужно оплатить судебный сбор, дополнительно тратиться на юристов, а само рассмотрение дела может длиться дольше двух месяцев.

Плюс закладывайте сюда еще месяц для того, чтобы решение суда вступило в законную силу. Не следует исключать возможность обжалования решения, – сказала Надежда Грищенко.

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