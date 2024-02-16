Надо мобилизовать по 10 тысяч из каждого региона: откровенный разговор с майором ВСУ

В Украине продолжают работать над законопроектом № 10449 о мобилизации. Впрочем, пока его принимают – теряется драгоценное время, ведь за этот период россияне учатся.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал майор ВСУ Егор Чечеринда, отметив, что сейчас мы можем призвать по 10 тысяч человек из каждого региона. Больше о мобилизации и пожарах в России – читайте далее в материале.

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Эти операции в тылу очень помогут ВСУ на "нуле"

На территории завода "Миг" в Москве был поджог. Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что в России идет деградация и ВПК, и администрирования, и вообще инфраструктуры, и не надо исключать последствий ожесточенной борьбы или местных сил сопротивления, или друзей Украины, которые работают в глубоком тылу. Что мы должны понимать об этих друзьях Украины, и насколько их работа будет все более масштабной и филигранной?

Я не могу не вспомнить о еще одном важном событии, которое произошло буквально 8 февраля, и стало о нем известно немножко позже. По информации ГУР МО – руководителей, официальных представителей, произошло вмешательство в софт, который российская армия использует для перепрограммирования Mavic - китайских дронов, которые используют непосредственно на линии огня, на линии фронта.

Эти вражеские серверы перестали работать. Все программное обеспечение легло и в течение длительного времени россияне не могли использовать эти дроны вдоль всей линии фронта.

Конечно, это происходило не очень долго, но на текущий момент, как говорит Андрей Юсов и Евгений Ерин, эти украинские хакерские атаки на софты, которыми пользуются россияне при использовании Mavic и других дронов, – будут продолжены. Ведь проведение таких операций способно облегчить выполнение определенных задач украинским воинам в зоне ведения боевых действий.

Будем надеяться, что украинским воинам удастся положить эту софт-систему не только для Mavic, но и для других российских дронов, такие как "Ланцеты" и другие FPV-дроны. Это очень перспективное направление, и я желаю украинским Силам обороны максимального успеха в работе именно в этом направлении.

Россиянам безразлично, что в Москве пылает: обсуждают "более важные" вещи

Кроме завода "Миг" на территории Москвы горел НПЗ. Россияне говорят, якобы это был плановый выброс газа. Кто это там играет со спичками?

Классический "хлопок". Я тоже мониторил сегодня (13 февраля – 24 Канал) российские СМИ, и там местные жители, которые были свидетелями, сказали, что слышали несколько взрывов. Я первый раз слышу, что можно в сетях города делать какие-то запланированные выбросы газа, при чем связанные со взрывами.

В Москве пылал завод "Миг": смотрите видео

Газ взрывается только тогда, когда он встречается с каким-то источником воспламенения, то есть с открытым огнем. Если просто выпустить этот газ, то он просто выйдет в воздух, растворится в нем без всяких взрывов. Если там произошел взрыв, значит этот газ встретился с открытым пламенем – с какой-то определенной зажигалкой, или с каким-то огнем.

Если предположить, что именно этот взрыв произошел из-за встречи с огнем, то это может свидетельствовать о том, что он был запланирован и произошел в результате деятельности либо определенной диверсионной группы, либо прилета неизвестного или известного украинского дрона, либо встретился еще с какой-то неожиданностью на своем пути.

Но интересно, что в российских медиа очень мало информации об этих возгораниях, взрывах на территории Москвы. Знаете, что они сегодня там обсуждают? Добавлю немножечко пикантности в нашу дискуссию. Главное обсуждение – это то, что Филипп Киркоров приехал в украинскую временно оккупированную Горловку и спел там песню перед так называемыми воинами так называемой "сво".

Причем есть видео только снятое вертикально на один телефон. Оно разошлось по тиктоку, где Киркоров поет, а за ним сидят какие-то неизвестные силуэты людей: то ли воины, то ли нет. Кажется, что там сидят женщины с детьми. Почему они в военном госпитале? Не понятно. Вроде бы какие-то бойцы сидят, но самое главное даже не это.

Главное, какую песню он поет на этом видео, которое распространяют российские СМИ. Они отмечают, что Филипп Киркоров спел перед бойцами так называемой "сво" песню собственного авторства "Снег". Хотя на самом деле общеизвестно, что автор этой песни – народная артистка Украины Ирина Билык, которая сейчас проводит туры в поддержку украинского войска.

Думаю теперь у Киркорова возникнут проблемы. Его послали в Горловку, чтобы он искупил свои выходки во время "голой вечеринки". Так теперь у представителей фсб должны возникнуть вопросы, а что за репертуарчик он там выполняет перед бойцами так называемой "сво"? Он поет песни украинской народной артистки, которая поддерживает украинских воинов и собирает средства для ВСУ. И не собирает ли эти средства сам Киркоров?

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За него уже вступилась Мария Захарова – официальный представитель МИД России. Она говорит, что он якобы всегда поддерживал российских воинов, он молодец. В свою очередь российская актриса Яна Поплавская сказала, мол, "Донбасс – не прачечная, где отмывают грязные штаны".

Думаю, что эта история еще будет продолжаться. Обсуждение очень оживленное. Вся Россия поделилась на 2 лагеря – прощать или не прощать Киркорову. А то, что в Москве происходят подрывы, взрывы и горит завод, который занимается производством боевых самолетов, то как-то для россиян не в контексте их жизни.

Противоречит желаниям Путина: чего хотят россияне

Социологическая группа Russian Field, расположенная в Твери, время от времени проводит панельные опросы в России относительно того, о чем вообще россияне сейчас беспокоятся. Интересно, например, если не ошибаюсь – 62% россиян вообще не обсуждают в разговорах со своими друзьями, соседями и рядовыми россиянами приближающиеся в России выборы, которые состоятся буквально 15 – 17 марта.

Там еще интересный ответ на вопрос: "если бы была возможность вернуться в прошлое и отменить решение о начале так называемой "сво"... И знаете что сказали?

однозначно не отменили бы – 36%;

скорее не отменили бы – 17%;

однозначно отменили бы – 22%;

скорее отменили бы – 15%.

То есть 37% "однозначно" или "скорее" отменили бы это решение.

И еще важная социология. Там был вопрос: "что по вашему мнению должен в первую очередь принять президент, избранный на выборах в марте 2024 года?". Это был открытый вопрос:

26,4%, это первый главный ответ – завершить так называемую "сво", установить мир;

9,9%, второе место с большим отрывом – обеспечить повышение доходов и уровня жизни;

8,2% – сменить власть, чиновников, политические изменения;

3,2% – восстановить экономику.

То есть несмотря на то, что большинство не хочет возвращать решение, которое было принято фактически 2 года назад, четверть (респондентов проголосовали – 24 Канал) за якобы первую главную задачу для президента – завершить так называемую "сво" и установить мир.



Владимир Путин / Скриншот из видео

Социология в России весьма условна, кто бы ее не проводил, это мы должны понимать, потому что многие боятся. Более того, там хотят снова возвращать различные ограничения и запрещать независимые СМИ, даже если они будут возвращаться.

Кстати, о СМИ и ограничениях. Там был еще один вопрос: "какие из перечисленных идей лучше всего выражают вашу личную мечту о будущем России?":

социальная справедливость – 81%;

Россия должна стать великой державой – 76%;

права человека, демократия, свобода и самовыражение личности – 73%.

Я понимаю, что у россиян свое видение и понимание прав человека, демократии, свободы, самовыражения, однако оно остается. Так что, возможно, не все потеряно.

Что интересно, в этом перечне еще есть ответ – "Россия прежде всего для русских". Знаете, сколько процентов дали такой ответ? 27%! Каждый третий россиянин считает, что "Россия для русских". Интересно, что делать татарам, башкирам, чеченцам, дагестанцам и другим, если их больше – 73%?

Ответ есть – их отправляют на убой. Путин как начинал, так и продолжает отправлять на фронт мигрантов из регионов. Вот и ответ, вот так они и живут, и очищаются.

Именно так, к сожалению. Мы помогаем изменить их мировоззрение. Все же главный запрос на завершение так называемой "сво", завершение войны.

Но я все-таки считаю, что это завершение должно быть не на условиях Кремля, не на условиях Путина, а на условиях Украины. А это выход на наши конституционные границы. Либо сейчас, либо в результате дипломатических переговоров, но это – обязательное условие для завершения войны.

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Для этих 37% тоже минутка разочарования, потому что Путин войну никак не закончит. Кто эти 37%, как вы думаете? Это часть электората Бориса Надеждина, или часть электората фигур вроде Бориса Немцова? Кто входит в это количество, где они, и готовы ли что-то менять, а не только проявлять свое желание?

Эта социология есть и партийная – за кого проголосовали бы, если бы были партийные выборы. Не знаю сколько там проходной балл, но там даже партия "Яблоко", если помните Григория Явлинского, набирает, кажется, 5,5%. Не знаю, проходной ли это балл, но это достаточно.

Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" – российская социально-либеральная политическая партия, основателем которой был российский политик украинского происхождения Григорий Явлинский. Партия "Яблоко" якобы не одобряет российское вторжение в Украину, однако называет "российско-украинским конфликтом".

В общем какие-то вменяемые люди есть, которые помнят Россию, которая была в конце 90-х и которая, как нам казалось, была локомотивом каких-то там демократических преобразований, которых иногда боялись наши "красные директора". Так же помнят и Бориса Немцова, и Союз правых сил.

Но понимаете в Союзе правых сил были Борис Немцов, Ирина Хакамада и Сергей Кириенко. Они же все там были, но Немцова расстреляли спецслужбы прямо под Кремлем, Хакамада сейчас занимается преимущественно глянцевыми журналами и читает псевдонаучные лекции, а Кириенко сейчас – заместитель главы администрации Путина и занимается новозахваченными украинскими территориями.

Насколько разные, хотя якобы все входили в одну политическую силу. Насколько разная политическая жизнь: кого-то нет, кто-то в фаворе Путина и сейчас занимается активным продвижением "русского мира".

Но все равно какой-то не удельный вес людей адекватных, согласно этим опросам, сохранился. Их вес – 5% – 10%. Поэтому мы должны это использовать тоже.

Борис Надежнин все-таки подает иски в верховный суд. Уже подал два, планирует третий. Для чего?

Думаю, что для него это мостик для дальнейшего участия. Он же сказал еще накануне своей нерегистрации, якобы выборов много. Есть выборы в московскую думу и в Волгоградской области. Мол, есть много куда баллотироваться.

Для него это возможность распиарить собственное имя и дальше создать какую-то политическую силу либо на региональных маленьких выборах, либо на будущих выборах государственной думы. Для него это звездный час.

Знаете, я все же настаиваю на том, что это человек, который случайно оказался в нужном месте в нужный момент. И сейчас ведет переговоры с Кремлем, что может получить, если не пойдет дальше по судам, или будет лоялен в судах, не будет обвинять Кремль в нарушении прав человека.

Думаю, что сейчас идут торги. Ему что-то там подкинут, он создаст какую-то "карманную" политическую силу, как эти "Новые люди" и Влад Даванков. Он вообще-то вице-спикер госдумы, а все его достижения заключаются в том, что его дядя бизнес-партнер владельца компании Faberlic.

Дмитрий Песков сказал, что Путин не собирается участвовать в предвыборных дебатах. Мол, у него такой график, что нет времени, и вообще он якобы каждый день выходит к народу и народ России его слушает.

У Путина столько двойников, по крайней мере так говорят, что эти двойники могли просто параллельно ездить по разным городам России и проводить там встречи с избирателями. И никто не удивился бы. Все бы сказали, будто он же только один, а так со всеми смог бы поговорить.

Думаю, что на самом деле россияне принимают тот факт, что у Путина есть двойники, и это правильно, это государственная позиция. Ведь один человек не может физически управлять такой большой страной.

Поэтому думаю, что это было бы ноу-хау за месяц объехать все регионы. Если их (двойников – 24 Канал) там 5 – 6 штук, каждый "окучивает" свой регион. А потом, соответственно, может стать и куратором своего региона, если имеет соответствующее доверие.

А насчет дебатов, кажется Путин уже провел дебаты с американским журналистом.

Какие нарративы распространял Путин в своем интервью

Маргарита Симоньян аж плакала от интервью Путина с Такером Карлсоном. Почему она это делала?

Надо серьезно относиться ко всей этой истории, ведь Россия таким образом продвигает свои нарративы. Мы смеемся даже над тем, что Путин, путаясь в датах и показаниях, вручил Карлсону копию писем Богдана Хмельницкого. Но, поверьте, большинство американцев точно не знает, кто такой Богдан Хмельницкий и что в 1654 году существовало казацкое государство.

Нам следует тщательнее относиться к продвижению своих исторических нарративов и распространять исторические факты об истории нашего государства. Нам надо вести государственную идеологию по распространению нашей истории, и объяснять европейцам и американцам, что Украина не была создана Лениным, а существовала в эпоху Казачества, что Украина является наследницей Киевской Руси, а не Россия. Путин к этому не имел отношения, а россияне имеют отношение больше к потомкам Золотой Орды, чем Киевской Руси. Это надо объяснять.

Киевская Русь, потом казацкое государство, новое украинское государство XX века, Центральная Рада, Директория, Гетманат, которые были уничтожены российскими оккупантами – большевиками. Эти истории нужно распространять в мире, потому что американцы и европейцы 99% этого не знают. Не говоря о странах Латинской Америки или условного Юга, Азии, арабского мира.



Интервью Путина и Такера Карлсона / Скриншот из видео

У нас этому очень мало уделяется внимания. Профильные министерства, государство, средства, народная дипломатия, культурная дипломатия – это все должно распространяться. Ведь мы смеемся, а Путин оправдал Адольфа Гитлера, что поляки "сами заигрались" и "сами заставили" Гитлера напасть на них. Они не отдавали Данциг (нынешний Гданьск – 24 Канал) немцам и "коридор" к Кенигсбергу. У меня это вызывает возмущение, это оправдание нацизма, это очевидные вещи, что поляки – жертва и якобы виноваты в том, что на них напали.

Однако потом я мониторил американские и британские СМИ, и в их материалах вообще нет упоминания об этом эпизоде. Они не делали на этом акцент. Поляки отреагировали. Было заявление министра иностранных дел, правительства Польши. Британские некоторые СМИ написали, что "Путин пообещал не нападать на Польшу", но не упомянули об этом оправдании.

У них теперь новый термин: в Украине – так называемая "сво", а там "отправка" российских войск в Польшу. Как будто и не война, а просто российских военных посадили на поезд, они поехали и вышли в Варшаве. Путин говорит, мол, если на нас не нападут, то "отправки" войск в Польшу не будет. Так же говорил Гитлер накануне аннексии Судет у Чехословакии, аншлюса Австрии, нападения на Польшу.

Риторика та же – если агрессор с кровавыми зубами говорит, что "не будет нападать, если вы что-то не сделаете", это свидетельство того, что он уже готовит это нападение, психологически готовится и готовит всех.

Однако почему-то западные медиа об этой "отправке" войск в Польшу" в речи Путина не упомянули, а также об оправдании Гитлера и насильственного нападения на Польшу.

Конечно, интервью Путина – забавное, но он распространяет свои нарративы и вкладывает их в головы европейцев и американцев, а также Латинской Америки, условного Юга. Мы должны распространять свое, пока этого нет, но мы работаем в этом направлении.

О необходимости распространения в мире украинских нарративов

Кажется, что как раз в том, что западные медиа не вспомнили об этом моменте, скрытые риски и угрозы. Возможно они не хотят полностью "расчеловечить" Путина и признать, что он является таким же нацистом, диктатором как Гитлер. Возможно Путину оставляют люфт и возможность потом с ним, если бы что, поговорить. Если когда-то будут разговоры о переговорах, то сделать вид, что этого не было. Почему они это не так активно упоминали?

У каждого свои интересы и своя историческая память. На США не нападал Адольф Гитлер и война никогда не шла на их территории. Поляки сразу отреагировали, потому что они это помнят, потому что к ним приехали с одной стороны нацисты, а с другой стороны красная армия. Их поделили пополам и они потеряли государство. У них есть историческая память.

Британцы также вспомнили в другом контексте, потому что они поддерживали Польшу, от самого начала и до самого завершения участвовали во Второй мировой войне. Они "вписались" за поляков, ведь были их союзниками с первого дня. Все остальные хотят жить в комфорте своего настоящего, и не понимают, что третья мировая война уже фактически началась. Сейчас каждый выбирает место, которое он в ней будет занимать, и роль, которую в ней будет играть, и с теми союзниками, которых сейчас выбирает.

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Тогда никто не хотел ссориться с Адольфом Гитлером, даже британцы. Но потом ситуация стремительно изменилась, и все всё поняли, увидев зверский оскал, челюсти и клыки нацизма.

Если сейчас Украину не поддержат и не предоставят ей все возможности финансовые и военные для полной победы, то все смогут почувствовать эту "благодать" от "благих намерений" Путина. Надеюсь, что до этого не дойдет.

Есть информация, что наше политическое руководство намерено создать новый орган – Министерство информации и пропаганды. Возможно это будет совместный орган с Министерством культуры и информации. Но информированием и распространением собственных нарративов надо заниматься на государственном, персональном уровне, а также на уровне народной и культурной дипломатии.

Когда украинцы подвергаются нападениям в Европе только из-за украинского языка или из-за Тризуба на своем шевроне, это свидетельствует о том, что нарративы россиян, о том, что мы якобы "националисты", "людоеды", что "мальчика в трусиках распяли в 2014 году", работают и они доходят до европейцев.

А наши нарративы доходят, но, к сожалению, не так мощно, поэтому над этим надо работать нам всем – журналистам, военным, дипломатам, культурным деятелям и политикам.

О потребности в мобилизации

Здесь можно вспомнить фразу, перефразируя ее, если не будешь слушать и доверять своим журналистам, то придется слушать чужих пропагандистов. Потому что информационная война и оружие, особенно в рамках гибридной войны, которую Россия ведет против Украины и всего цивилизованного мира, не менее мощная.

Замечу, такое: если не будешь доверять своим журналистам, потом будешь доверять Симоньян и Скабеевой. Так же, если сейчас не будешь служить собственному войску, то потом будешь служить в войске оккупанта. Они придут и скажут, вот тебе российский паспорт, автомат и пошли на "мясной штурм".

Так, как эта российская 155 бригада морпехов, которую высмеивают, что их после каждого разгрома восстанавливают и снова отправляют на штурм. Там никто никого не спрашивает, нет дискуссии по три месяца, обсуждений, в каком виде вручать повестки, там вообще этого нет. Там с 21 сентября 2022 года ни на день не останавливалась мобилизация.

Мы с коллегами-военнослужащими разговариваем о том, что Украине нужна немедленная мобилизация – об этом говорил предыдущий главком Валерий Залужный накануне 2024 года. Это было в середине декабря 2023-го. Сейчас – почти половина февраля, а у нас предыдущий законопроект вернули, новый законопроект прошел только первое чтение. Он может быть принят и подписан до конца февраля, а потом еще надо провести мобилизацию, обучение бойцов.

Мы много говорим по этому поводу, но время теряется. Россияне тем временем учатся, мобилизуются, и за эти два года российская армия стала профессиональной. По ту сторону фронта тоже воюют не идиоты, и нам надо это осознать и готовиться к этому.

Они адаптируются к новым вызовам, меняют тактику во время боев и штурмов, в частности на Авдеевском направлении. Один из командиров отряда "Волки Да Винчи" говорит, что нам нужно хотя бы 250 тысяч украинцев мобилизовать в течение этого года. Мы успеем это сделать?

Учитывая масштабы нашей страны, вместе с Крымом и Севастополем у нас 27 регионов. Пусть в Крыму и Севастополе мы не можем провести мобилизацию, даже если включить Луганскую и Донецкую области, все равно остается 23 региона. Если нужно 250 тысяч, это значит надо мобилизовать по 10 тысяч из каждого региона Украины.

Такое количество людей вполне возможно мобилизовать за несколько месяцев. У нас достаточно большая страна и есть много патриотических людей и военнообязанного возраста.

Однако, к сожалению, у нас исчез общегосударственный патриотический нарратив о том, что человек должен прежде всего защищать свою семью, свой город, свое государство. У нас сейчас не модно быть защитником, военным, а стало модно быть уклонистом.

Каждый день в соцсетях появляются советы, как себя вести на ВВК, для того, чтобы не пойти служить в армию, как переплыть Тису на матрасе, сколько надо заплатить пограничникам, сколько надо заплатить за справку и тому подобное.

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У нас нет общенационального духа патриотизма и духа защиты своей Родины, к сожалению. Конечно, у значительной части населения – у украинских мужчин, в украинских семьях он есть. Но сформированного общего нарратива, что уклонение – это зло и преступление в условиях войны, – нет. Так же как понимание того, что те, кто выехал и незаконно пересек границу, фактически – не де-юре, а де-факто – являются преступниками по отношению к своему государству.

У нас модно быть уклонистом, выехать за границу и жить на социальные выплаты в США, Германии или Великобритании. Таким мужчинам не стыдно выставлять фотографии и видео со своего пребывания там.

Помните, был такой спортивный журналист Роман Кадемин, который работал на Левочкина, Фирташа и на российской "Первый канал", который был совладельцем украинского канала, где тот журналист вел новости. Теперь он живет, кажется, в Германии и распространяет видео в TikTok, и спрашивает в нем: "А за что воевать?". Он спрашивает – "За коррупцию, которая есть в Украине?". Возможно у нас коррупция и есть, но у нас другой страны нет – с коррупцией мы потом поборемся, однако сейчас должны отстоять честь страны.

Также Кадемин рассказывает, как ему за рубежом "не сладко", мол, "не надо нам завидовать, нам тоже здесь нелегко". Этот уклонист в 2018 году вел телетрансляции с Чемпионата мира по футболу, который проходил в России – она уже в то время оккупировала украинский Крым и половину украинского Донбасса. Теперь он нас "учит", что лучше не воевать. Он говорит в своих видео, что "выбор есть всегда, лучше выбирайте себя", то есть выезжайте за границу и будьте такими как я, а потом будете решать, что здесь за границей делать, где нет ракет и российской агрессии.



Украине нужна мобилизация / Getty Images

Такие призывы происходят не без участия российских спецслужб, ведь деморализация общества – это первая задача россиян в Украине. Деморализовать мужское население, женское население, чтобы мужчины не шли в армию, уклонялись, чтобы женщины выезжали за границу, и тогда нас голыми руками можно будет взять.

Однако надеюсь, что у нас достаточно ума и знания истории для того, чтобы не вестись на эти рассказы предателей, уклонистов. Украинская контрразведка и спецслужбы должны подобными видео заняться и лицами, которые эти видео распространяют.

Также важно помнить, что после нашей победы эта вся нечисть вернется сюда, потому что им там действительно непросто. Надо помнить поименно, кто сейчас призывает уклоняться, выезжать и сдавать Украину врагу, чтобы он ее взял своими черными кровавыми руками. Однако этого не будет однозначно.

Возможно, я немного агрессивно сказал, но хочу подчеркнуть, что все будет хорошо. Украина имеет все шансы на победу.

Сырский изменит методы войны

Я читал статью Залужного, которая вышла в конце декабря 2023-го. Сейчас пришел новый Главнокомандующий Александр Сырский. Думаю, что сейчас война пойдет новыми современными методами. И мы будем вести уже современную войну XXI века с меньшим непосредственным контактом, с использованием различных беспилотных аппаратов, технологических штук.

В последнем интервью Кирилл Буданов сказал, что россияне выдыхаются, и весной будет наш ход. Этим надо воспользоваться по максимуму.