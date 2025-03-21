Мобилизация до 25 лет: юрист объяснил, кого могут забрать в армию

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанных могут призвать на защиту Родины от 25 лет, однако есть нюансы.

Юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко рассказал, что в некоторых специфических случаях попасть на службу могут даже те, кому меньше 25 лет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Контракт для 18 – 25-летних, выезд за границу и "бусификация": какой будет мобилизация в 2025 году

Кого могут мобилизовать до 25 лет

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизовать могут только лиц в статусе военнообязанного. Этот статус приобретают в возрасте 25 лет, однако есть случаи, когда это происходит раньше.

По его словам, говорится о ситуации, когда человек прошел срочную службу, был признан ограниченно-пригодным или же проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать,

– пояснил юрист.

Недавно Министерство обороны Украины запустило новые контракты для молодежи в возрасте 18-24 лет, которые предусматривают финансовую поддержку и социальные льготы за год службы.