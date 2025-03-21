Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко розповів, що у деяких специфічних випадках потрапити на службу можуть навіть ті, кому менше 25 років. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Кого можуть мобілізувати до 25 років

Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізувати можуть тільки осіб в статусі військовозобов'язаного. Цього статусу набувають у віці 25 років, проте є випадки, коли це стається раніше.

За його словами, мовиться про ситуацію, коли чоловік пройшов строкову службу, був визнаний обмежено-придатним або ж проходив службу за контрактом в Збройних силах України.

Тобто якщо особа у віці 18 років є військовозобов'язаною, то її можуть мобілізувати,

– пояснив юрист.

Нещодавно Міністерство оборони України запустило нові контракти для молоді віком 18-24 років, які передбачають фінансову підтримку та соціальні пільги за рік служби.