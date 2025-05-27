Мобилизуют ли в Украине тех, кто не имеет гражданства

Иностранцы и лица без гражданства, проживающие в Украине, не подлежат мобилизации. В то же время они могут добровольно вступить в ВСУ по контракту.

Об этом рассказывает 24 Канал. Иностранцы и лица без гражданства, которые проживают в Украине, не подлежат обязательной мобилизации.

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В Украине объяснили, могут ли мобилизовать иностранцев

Они имеют возможность добровольно присоединиться в ряды ВСУ – после подписания соответствующего контракта.

По закону, мобилизации подлежат только граждане Украины. Поэтому иностранцы не могут быть призваны на службу принудительно. В то же время многие из них уже воюют на стороне Украины – по собственному желанию.

После подписания контракта такие военнослужащие получают статус законных временных резидентов в Украине на время прохождения службы. Эта информация фиксируется в военном билете.

Поэтому мобилизация для иностранцев – добровольная, но участие в защите Украины для них вполне открыта.

К слову, граждане Украины с двойным гражданством, включая российское, подлежат мобилизации.

Лицо с украинско-российским гражданством может быть подвергнуто углубленной проверке на возможные связи с Россией.