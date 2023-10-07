Могут ли в Украине вручать повестку онлайн

В Украине продолжается общая мобилизация и военное положение, необходимость в условиях полномасштабной войны, которую ведет против нас Россия. Мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины призывного возраста, у которых нет оснований для отсрочки. Ранее в Минобороны сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК) к середине осени получат доступ к госреестрам.

Для чего необходим электронный реестр и смогут ли вручить повестку в онлайн-режиме, пояснила адвокат Марина Бекало. По ее словам, эти механизмы вводятся с целью упрощения процесса мобилизации граждан.

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Запуск этого реестра открывает широкие возможности для ТЦК и СП получить больше информации о гражданах, поиске военнообязанных, контроле передвижения граждан по территории страны и за границу, в том числе и проверки оснований для пересечения границы и причин невозвращения военнообязанных, получения через миграционную службу сведений о миграции, получении статуса беженцев и т.д. Ну и, конечно, вызов в ТЦК и СП,

– сказала экспертка.

По словам адвоката, вызов военнообязанных и призывников в ТЦК и СП в телефонном режиме или по электронной почте может стать возможным только при внесении соответствующих изменений в правила военного учета.

В то же время она подчеркнула, что все эти механизмы внедряются с целью упрощения процедуры мобилизации граждан, ведь ТЦК и СП ограничены в своих возможностях из-за отсутствия данных относительно военнообязанных.

Последние новости о мобилизации

В Госпогранслужбе сообщили, что контроль за выездом мужчин из Украины во время военного положения усилят. Это необходимая мера противостояния использованию поддельных документов. Известно, что пограничники решили обмениваться информацией из Минобороны.

С 1 октября женщины определенных категорий должны стать на военный учет. Однако никаких изменений по выезду за границу для них не будет.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о добровольной мобилизации мужчин от 60 лет.