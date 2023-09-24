Можно ли игнорировать повестку в почтовом ящике: объяснение юриста
Источник:"РБК-Украина"
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестку могут вручить в публичном месте или даже отправить по почте, но в таком случае нужно учесть несколько нюансов.
Во время мобилизации в Украине могут напоминать о необходимости явиться в ТЦК разными способами. В частности, нередко рассылают повестки по почте – заказным письмом, или просто бросают в почтовый ящик, рассказал юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.
Обратите внимание Мобилизация в октябре: кто из медиков военнообязан
Повестка в почтовом ящике – неправильный метод
По словам юриста, этот способ уведомления военнообязанных не является надлежащим способом, поскольку человек должен лично расписаться в получении документа.
Повестки в почтовые ящики могут присылать, чтобы напомнить военнообязанным, что у них есть обязанность даже без повестки в отдельных случаях явиться в ТЦК,
– объясняет адвокат.
Однако ответственности за неявку в ТЦК после таких повесток нет. Их можно проигнорировать.
Важно понимать, какое именно это письмо
С другой стороны, многое зависит от того, какое именно это письмо. Например, может приходить заказное письмо, которое нужно получить на почте лично и также расписаться в его получении.
"Если посылается письмо с описанием вложения, где указано, что это повестка для конкретного лица, и при этом человек его лично получил, считаю, что это будет считаться надлежащим способом оповещения. Ведь в таких случаях военкомат тогда будет иметь подтверждение (второй экземпляр описания и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек», – говорит специалист.
Если же это обычное письмо, которое просто бросили в почтовый ящик, то нет никаких гарантий, что его получит именно тот, кому он адресован. Соответственно, и ответственность за неявку в военкоматы в таких случаях отсутствует.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине во время военного положения разрешено вручать повестки в публичных местах. Адвокат Антон Маринич объяснил, имеют ли право представители ТЦК задерживать мужчин во время вручения повесток. По словам юриста, военные могут задерживать гражданских граждан во время вручения повестки. Для этого, во-первых, они должны делать это в сопровождении полиции, а во-вторых, только при наличии правонарушения.
- При мобилизации работники ТЦК вынуждены вручать повестку лично, поскольку военнообязанный должен утвердить документ своей подписью. Юрист рассказал, законно ли в таком случае передавать приглашение в военкомат через родственников. Важно повестку имеет право вручить не только работник ТЦК и СП. Место выдачи никак не регламентировано в законе, поэтому это может быть сделано как по месту жительства, так и на улице или рабочем месте.
- В Государственном бюро расследований заявили, что происходящая мобилизация во многом зависит от работников ТЦК. Также там отметили, что иногда они превышают полномочия. Советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона сказала, что следствие делает все, чтобы не было ощущения безнаказанности, как у тех, кто хочет за деньги получить отсрочку от мобилизации, так и у тех служащих, которые могут влиять на того, кого призывать, а кого нет. Она также рассказала о последствиях массовой выдачи повесток.