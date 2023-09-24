Можно ли игнорировать повестку в почтовом ящике: объяснение юриста

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Повестку могут вручить в публичном месте или даже отправить по почте, но в таком случае нужно учесть несколько нюансов.

Во время мобилизации в Украине могут напоминать о необходимости явиться в ТЦК разными способами. В частности, нередко рассылают повестки по почте – заказным письмом, или просто бросают в почтовый ящик, рассказал юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

Обратите внимание Мобилизация в октябре: кто из медиков военнообязан

Повестка в почтовом ящике – неправильный метод

По словам юриста, этот способ уведомления военнообязанных не является надлежащим способом, поскольку человек должен лично расписаться в получении документа.

Повестки в почтовые ящики могут присылать, чтобы напомнить военнообязанным, что у них есть обязанность даже без повестки в отдельных случаях явиться в ТЦК,

– объясняет адвокат.

Однако ответственности за неявку в ТЦК после таких повесток нет. Их можно проигнорировать.

Важно понимать, какое именно это письмо

С другой стороны, многое зависит от того, какое именно это письмо. Например, может приходить заказное письмо, которое нужно получить на почте лично и также расписаться в его получении.

"Если посылается письмо с описанием вложения, где указано, что это повестка для конкретного лица, и при этом человек его лично получил, считаю, что это будет считаться надлежащим способом оповещения. Ведь в таких случаях военкомат тогда будет иметь подтверждение (второй экземпляр описания и накладную с трек-номером), что документ получил именно этот человек», – говорит специалист.

Если же это обычное письмо, которое просто бросили в почтовый ящик, то нет никаких гарантий, что его получит именно тот, кому он адресован. Соответственно, и ответственность за неявку в военкоматы в таких случаях отсутствует.

Мобилизация в Украине: последние новости