Під час мобілізації в Україні можуть нагадувати про необхідність з'явитися до ТЦК різними способами. Зокрема, нерідко розсилають повістки поштою – рекомендованим листом, або просто кидають у поштову скриньку, розповів юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич.
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Повістка у поштовій скриньці – неправильний метод
За словами юриста, цей спосіб оповіщення військовозобов'язаних не є належним способом, оскільки людина має особисто розписатися в отриманні документа.
Повістки у поштові скриньки можуть надсилати, щоб нагадати військовозобов'язаним, що у них є обов'язок навіть без повістки в окремих випадках з'явитися в ТЦК,
– пояснює адвокат.
Втім, відповідальності за неявку до ТЦК після таких повісток немає. Їх можна проігнорувати.
Важливо розуміти, який саме це лист
З іншого боку, багато залежить від того, який саме це лист. Наприклад, може приходити рекомендований лист, який треба отримати на пошті особисто і також розписатися в його отриманні.
"Якщо надсилається лист з описом вкладення, де вказано, що це повістка для конкретної особи, і при цьому людина її особисто отримала, вважаю, що це буде вважатися належним способом оповіщення. Адже в таких випадках військкомат тоді буде мати підтвердження (другий екземпляр опису та накладну з трек-номером), що документ отримала саме ця людина", – каже фахівець.
Якщо ж це звичайний лист, який просто кинули у поштову скриньку, то немає ніяких гарантій, що його отримає саме той, кому він адресований. Відповідно, і відповідальність за неявку до військкоматів в таких випадках відсутня.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні під час дії воєнного стану дозволено вручати повістки у публічних місцях. Адвокат Антон Маринич пояснив, чи мають право представники ТЦК затримувати чоловіків під час вручення повісток. За словами юриста, військкоми можуть затримувати цивільних громадян під час вручення повістки. За для цього, по-перше, вони мають робити це у супроводі поліції, а по-друге, лише за наявності правопорушення.
- Під час мобілізації працівники ТЦК вимушені вручати повістку особисто, оскільки військовозобов'язаний має затвердити документ власним підписом. Юрист розповів, чи законно у такому випадку передавати запрошення до військкомату через родичів. Важливо, повістку має право вручити не лише працівник ТЦК та СП. Місце видачі ніяк не регламентовано в законі, тому це можуть зробити як за місцем проживання, так і на вулиці чи робочому місці.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що те, як відбувається мобілізація багато в чому залежить від працівників ТЦК. Також там зазначили, що іноді вони перевищують повноваження. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в етері телемарафону сказала, що слідство робить усе, щоб не було відчуття безкарності, як у тих, хто хоче за гроші отримати відтермінування від мобілізації, так і у тих службовців, які можуть впливати на те, кого призивати, а кого ні. Вона також розповіла про наслідки масової видачі повісток.