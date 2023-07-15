Может ли начальник ТЦК выдавать одну повестку на всех мужчин: что говорит адвокат

В Украине идет общая мобилизация, призыву подлежат все мужчины призывного возраста. Уполномоченные лица занимаются вручением повесток военнообязанным для формирования мобилизационного резерва.

Вручение повесток не должным образом регулируется законом, поэтому возникает много споров, неточностей и конфликтов. Иногда действия работников ТЦК нуждаются в разъяснениях. Так случилось, когда начальник Оболонского ТЦК в Киеве полковник Алексей Прывала приказал всем мужчинам, которые уже получили повестки или мобилизационные распоряжения, явиться в ТЦК.

Смотрите также Военное положение снова продолжили: кого могут призвать в мае 2023 года и чего ждать от мобилизации

Кроме того, он требовал, чтобы все мужчины вне зависимости от того, стоят ли они на учете в Оболонском ТЦК, появились без повестки для уточнения данных

Законно ли это

Адвокат Марина Бекало пояснила, что в части оповещения о вызове военнообязанных в ТЦК не соответствует порядку, предусмотренному действующим законодательством, и не обязывает явиться по такому приказу в этот центр комплектования.

Правовая справка! Статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных документах: мобилизационных распоряжениях и повестках.

А постановление Кабинета министров №1487 содержит утвержденную форму повесток. Ее бланк предусматривает расписку с личной подписью военнообязанного о получении повестки.

Постановлением № 1487 установлен порядок вручения таких повесток военнообязанным, а именно: вручение повесток под их личную подпись по месту жительства (пункт 32 постановления).

В то же время повестку может вручить работодатель, но если от начальника ТЦК пришел приказ о выдаче повестки.

Другой порядок вручения повесток, в частности путем размещения объявления в публичных местах, законодательством не предусмотрено. То есть размещение такого приказа не является законным способом оповещения военнообязанных и соответственно не несет за собой никаких правовых последствий для военнообязанных в случае неявки в ТЦК,

– подчеркнула адвокат.

Что этому предшествовало