Убегал в Молдову с повесткой в кармане: горе-уклониста нашли в грузовом вагоне
Источник:Госпогранслужба
В Винницкой области задержали мужчину, который пытался убежать от мобилизации в грузовом вагоне. В его кармане обнаружили повестку в военкомат.
Нарушитель должен был явиться в военкомат через несколько дней. Однако он решил поехать в Молдову.
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Мужчина сбегал от мобилизации в Молдову
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу в грузовом вагоне. Пограничный наряд обнаружил 36-летнего нарушителя во время проверки поезда.
Украинец спрятался в пустом грузовом вагоне. Он планировал уехать в Молдову.
Мужчина признался, что таким образом пытался избежать мобилизации и незаконно попасть за границу,
– рассказали в Госпогранслужбе.
Украинец хотел убежать от мобилизации / Фото Госпогранслужбы
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В кармане отказника нашли повестку
В путешествие мужчина зачем-то прихватил с собой повестку в военкомат. В документе, который нашли у нарушителя правоохранители, указано, что он должен был прибыть в учреждение 28 августа.
Теперь мужчине придется отвечать в суде за:
- попытку незаконного пересечения государственной границы,
- уклонение от призыва по мобилизации.
Нарушителя нашли в грузовом вагоне / Фото Госпогранслужбы
Смотрите видео, как задержали отказника:
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