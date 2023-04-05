Мобилизация в Украине: защищает ли "белый билет" от вручения повесток

Наличие у военнообязанных мужчин так называемого "белого билета" не освобождает от мобилизации. Некоторые его владельцы могут быть призвать к службе в армии.

Во время действия в Украине всеобщей мобилизации и военного положения военнообязанные с "белым билетом" могут получить повестку. 24 Канал объясняет, являются ли такие действия законными и на каких основаниях могут мобилизовать таких мужчин.

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Мобилизуют ли украинцев с "белым билетом"

"Белый билет" – это документ, который выдает призывнику военно-врачебная комиссия. Это своеобразная "категория", определяющая степень годности военнообязанных к службе в армии и мобилизации. Однако не во всех случаях "белый билет" полностью освобождает украинцев от призыва.

В настоящее время существует три категории "белого билета" :

"ограниченно годен к военной службе";

"непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время";

"непригодный к военной службе, снятый с военного учета".

В условиях военного положения первые две категории могут быть мобилизованы. От службы в рядах армии освобождает только наличие последней категории в белом билете.

Отметим, что лица "ограниченно пригодные к военной службе" и "непригодные к военной службе в мирное время, ограниченно пригодные в военное время" не отправляются на передовую. Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденное приказом МОУ от 14 августа 2008 года № 402:

признанные ограниченно пригодными к военной службе не могут быть мобилизованы к высокомобильным десантным войскам, плавсоставу, морской пехоте, спецсооружениям;

военнослужащие, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Такая мобилизация украинцев законна, несмотря на наличие "белого билета" у мужчин.

Можно ли уехать за границу с "белым билетом"

Во время действия военного положения военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выехать за пределы Украины. Однако есть ряд исключений, среди которых наличие определенной категории "белого билета".

Среди них есть военнообязанные, которые могут уехать за границу – это мужчины, которые:

имеют удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет;

непригодны к службе согласно заключению военно-врачебной комиссии.

То есть, выехать за пределы Украины могут мужчины только с третьей категорией "белого билета" - "непригодные к военной службе, снятые с военного учета". Военнообязанные с другими категориями не могут покинуть страну, поскольку подлежат мобилизации.

Выезд военнообязанных за границу