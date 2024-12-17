Мужчины призывного возраста со II или III группой инвалидности обязаны пройти повторный осмотр

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В то же время есть определенные изменения в процессе призыва, в соответствии с новым законодательством.

Финальная редакция законопроекта о реформе МСЭК предусматривает, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет со II или III группой инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут с 1 апреля до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица по новым правилам. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Как это будет работать

Это касается случаев, когда лицу инвалидность с указанием срока повторного осмотра была установлена до 1 января 2025 года, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но лицо не проходило такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект 12178 о реформе МСЭК в редакции ко второму чтению. Ее 9 декабря на своем заседании одобрил Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации.

Какие изменения нас ожидают

Законопроект о реформе МСЭК предусматривает, что лицам, которым установлена инвалидность органами медико-социальной экспертизы, гарантируется сохранение статуса и социальной защищенности в полном объеме, предусмотренном законодательством Украины для лиц с инвалидностью, на установленный срок инвалидности.

Документами, подтверждающие инвалидность совершеннолетним лицам, являются:

выданные до 31 декабря 2024 года органами медико-социальной экспертизы выписка/справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом;

выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица по установлению инвалидности по форме, утвержденной Минздравом.

Решение, принятые МСЭК, документы, выданные на основании таких решений, являются законными и действующими, приравниваются к решениям экспертных команд по оценке повседневного функционирования лица и продолжают быть основаниями для оформления или продолжения предоставления лицам с инвалидностью прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий.

Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

В случае, когда лицу инвалидность (с указанием срока повторного осмотра) была установлена до введения в действие этого Закона, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но которая не проходила такой повторный осмотр в МСЭК:

мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии с настоящим Законом и Порядком проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденного Кабмином;

другие лица, за исключением тех, кого невозможно направить на проведение оценки повседневного функционирования лица, проходят оценки повседневного функционирования лица до 1 апреля 2026 года.

Для лиц, направление которых на проведение повторного осмотра невозможно, оценивание повседневного функционирования лица переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее 6 месяцев после этого.

МСЭК должны ликвидировать в Украине до 31 декабря 2024 года. Это связано с огромным количеством скандалов, которые разворачивались в последнее время. Они касались покупки справок об инвалидности.