Фінальна редакція законопроєкту про реформу МСЕК передбачає, що чоловіки віком від 25 до 60 років із ІІ або ІІІ групою інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть з 1 квітня до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи за новими правилами. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Як це працюватиме

Це стосується випадків, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до 1 січня 2025 року, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але особа не проходила такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт 12178 про реформу МСЕК у редакції до другого читання. Її 9 грудня на своєму засіданні схвалив Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації.

Які зміни нас очікують

Законопроєкт про реформу МСЕК передбачає, що особам, яким встановлено інвалідність органами медико-соціальної експертизи, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі, передбаченому законодавством України для осіб з інвалідністю, на встановлений строк інвалідності.

Документами, що підтверджують інвалідність повнолітнім особам, є:

видані до 31 грудня 2024 року органами медико-соціальної експертизи виписка/довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ;

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності за формою, затвердженою МОЗ.

Рішення, прийняті МСЕК, документи, видані на підставі таких рішень, є законними і чинними, прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій.

Особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

У разі, коли особі інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) була встановлена до введення в дію цього Закону, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка не проходила такий повторний огляд у МСЕК:

чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном;

інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року.

Для осіб, направлення яких на проведення повторного огляду є неможливим, оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після цього.

МСЕК мають ліквідувати в Україні до 31 грудня 2024 року. Це пов'язано із величезною кількістю скандалів, які розгортались останнім часом. Вони стосувались покупки довідок про інвалідність.