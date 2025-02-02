Две категории получили право на стопроцентную бронь

Благодаря январским изменениям в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации две новые категории работников получили право на бронь в объеме 100 процентов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Кто еще имеет право на бронь

Постановление правительства № 36 от 14 января 2025 года ввело изменения в бронирование во время действия военного положения. Отныне на 100% бронируют медиков и военнообязанных, которые занимают должности прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Уточним, что военнообязанные медики должны выполнить определенные условия, чтобы быть забронированными. Так, нужно работать в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждениях общественного здоровья, учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центрах крови. К тому же это должно быть основное место работы медика. То есть работников частных заведений постановление не касается.

Как известно, государство бронирует на сто процентов работников критически важных предприятий, учреждений и организаций. А предприятия и учреждения других категорий могут быть забронированы не в полном составе.

Интересно, что военнообязанных, работающих в Обществе Красного Креста Украины, других украинских неправительственных организациях, реализующих гуманитарные проекты за счет международных партнеров, теперь будет определять Министерство развития общин и территорий, а не Минреинтеграции. Это количество должно составлять не более 50% всех военнообязанных работников.