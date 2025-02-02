Про це пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Хто ще має право на бронь

Постанова уряду № 36 від 14 січня 2025 року запровадила зміни до бронювання під час дії воєнного стану. Відтепер на 100% бронюють медиків і військовозобов'язаних, які обіймають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Уточнимо, що військовозобов'язані медики мають виконати певні умови, щоби бути заброньованими. Так, потрібно працювати у закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, закладах громадського здоров'я, установах, які провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрах крові. До того ж це має бути основне місце роботи медика. Тобто працівників приватних закладів постанова не стосується.

Як відомо, держава бронює на сто відсотків працівників критично важливих підприємств, установ та організацій. А підприємства та установи інших категорій можуть бути заброньовані не в повному складі.

Цікаво, що військовозобов'язаних, котрі працюють у Товаристві Червоного Хреста України, інших українських неурядових організаціях, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, тепер визначатиме Міністерство розвитку громад та територій, а не Мінреінтеграції. Ця кількість має становити не більше 50% усіх військовозобов'язаних працівників.