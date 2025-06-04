Мобилизация в июне 2025: какие особенности службы мужчин 50 – 60 лет

В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся как минимум до 6 августа 2025 года. Какие обязанности имеют мужчины 50-60 лет и отличаются ли они от младших военнообязанных.

Согласно действующему законодательству, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет являются военнообязанными, независимо от того, имеют ли они опыт прохождения службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Какие особенности службы мужчин 50+ лет

Они обязаны постоянно носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК, полиции или пограничной службы.

В частности, мобилизация мужчин 50+ проводится так, как и остальных военнообязанных. У них есть те же обязанности: обновлять личные данные в территориальных центрах комплектования, быть на учете и проходить медкомиссию. Но есть важное уточнение: по общему правилу таких граждан не направляют на боевые задачи, если они самостоятельно не изъявят желание служить на передовой. Для мужчин этой возрастной категории ТЦК прежде всего рассматривают варианты служб в подразделениях обеспечения.

Относительно возможных льгот или изменений – в июне 2025 года новых послаблений для мужчин 50+ не введено.

Кого могут мобилизовать в июне 2025 года

Также мобилизации подлежат мужчины и женщины, признаны годными к службе и не уволены по предусмотренным законом основаниям.

На военную службу по мобилизации, на особый период могут быть призваны: