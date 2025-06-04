Мобилизация в июне 2025: какие особенности службы мужчин 50 – 60 лет
- В Украине все мужчины от 25 до 60 лет являются военнообязанными, включая тех без опыта службы, и должны носить военно-учетные документы.
- Мужчины 50-60 лет имеют такие же обязанности, как и младшие мобилизованные, но обычно не направляются на боевые задачи без добровольного согласия, а служат в подразделениях обеспечения.
- В июне 2025 года мобилизация охватывает мужчин и женщин, признанных годными к службе, включая тех, кто ранее был осужден, но не за преступления против национальной безопасности.
- Новых льгот или изменений для мужчин 50+ в июне 2025 года не введено.
В Украине военное положение и всеобщая мобилизация продлятся как минимум до 6 августа 2025 года. Какие обязанности имеют мужчины 50-60 лет и отличаются ли они от младших военнообязанных.
Согласно действующему законодательству, все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет являются военнообязанными, независимо от того, имеют ли они опыт прохождения службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Смотрите также В Минобороны рассказали, сколько украинцев стали годными после повторной ВВК
Какие особенности службы мужчин 50+ лет
Они обязаны постоянно носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителей ТЦК, полиции или пограничной службы.
В частности, мобилизация мужчин 50+ проводится так, как и остальных военнообязанных. У них есть те же обязанности: обновлять личные данные в территориальных центрах комплектования, быть на учете и проходить медкомиссию. Но есть важное уточнение: по общему правилу таких граждан не направляют на боевые задачи, если они самостоятельно не изъявят желание служить на передовой. Для мужчин этой возрастной категории ТЦК прежде всего рассматривают варианты служб в подразделениях обеспечения.
Относительно возможных льгот или изменений – в июне 2025 года новых послаблений для мужчин 50+ не введено.
Кого могут мобилизовать в июне 2025 года
Также мобилизации подлежат мужчины и женщины, признаны годными к службе и не уволены по предусмотренным законом основаниям.
На военную службу по мобилизации, на особый период могут быть призваны:
- мужчины с 18 до 60 лет, если они не исключены из учета по состоянию здоровья, если они имеют военный опыт
- мужчины в возрасте от 25 лет до 60 лет, которые пригодны и ограниченно пригодны (должны повторно пройти военно-врачебную комиссию - до 6 июня 2025 года и получить статус пригодны или непригодны) по состоянию здоровья во время военного положения, если они не имеют опыта военной службы;
- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты и исключены с воинского учета, однако признаны годными или ограниченно годными (должны повторно пройти военно-врачебную комиссию – до 6 июня 2025 года и получить статус годны или непригодны) по состоянию здоровья в условиях военного положения на основании решения ВВК.
- лица, уволены с военной службы в связи с применением запрета, предусмотренной частью третьей или четвертой статьи 1 Закона Украины Об очистке власти. Такие лица, призваны на военную службу по мобилизации, назначаются на военные должности, кроме должностей, по которым осуществляются мероприятия по очистке власти;
- лица, которые ранее были осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, ареста или исправительных работ за совершение уголовного проступка, нетяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания, тяжкого преступления, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины;
- лица, которых ранее были осуждены к лишению свободы за особо тяжкое преступление, кроме тех, которые были осуждены за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины. Такие лица призываются на военную службу по мобилизации по решению Генерального штаба Вооруженных Сил, соответствующих подразделений разведывательных органов, Центрального управления или региональных органов СБУ;