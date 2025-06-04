Згідно з чинним законодавством, усі чоловіки віком від 25 до 60 років є військовозобов’язаними, незалежно від того, чи мають вони досвід проходження служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Які особливості служби чоловіків 50+ років

Вони зобов’язані постійно носити із собою військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу представників ТЦК, поліції або прикордонної служби.

Зокрема, мобілізація чоловіків 50+ проводиться так, як і решти військовозобов’язаних. У них є ті самі обов'язки: оновлювати особисті дані у територіальних центрах комплектування, бути на обліку та проходити медкомісію. Але є важливе уточнення: за загальним правилом таких громадян не направляють на бойові завдання, якщо вони самостійно не виявлять бажання служити на передовій. Для чоловіків цієї вікової категорії ТЦК передусім розглядають варіанти служб у підрозділах забезпечення.

Щодо можливих пільг чи змін – у червні 2025 року нових послаблень для чоловіків 50+ не запроваджено.

Кого можуть мобілізувати у червні 2025 року

Також мобілізації підлягають чоловіки і жінки, визнані придатними до служби та не звільнені за передбаченими законом підставами.

На військову службу під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані: