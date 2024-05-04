С 4 мая отменяют статус "ограниченно годный": что будет взамен
Источник:РБК-Украина
В Украине приняли новый закон о мобилизации. Уже с 4 мая вступают в силу определенные нюансы.
Согласно новому закону о мобилизации, с 4 мая в Украине отменяют статус “ограниченно годный”. Тем военнообязанным, которым он установлен ранее, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
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Категории годных разделены
Параллельно готовились изменения в приказ о военно-врачебных комиссиях. Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова рассказала, что будут описаны критерии, по которым устанавливается, пригоден или нет человек к военной службе.
Таким образом сформируют 5 статусов: непригодный и четыре категории пригодных.
В то же время категории годных будут разделены на:
- годные (полностью);
- годные к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодные к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.д.);
- пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в военный вуз);
- пригодные к выполнению специфических задач.
По обновленным критериям будет несколько тысяч диагнозов. По каждой группе заболеваний, в зависимости от степени, будут делить военнообязанных на годных/непригодных.
Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец – годен. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден,
– объяснила Сухорукова.
Обновленный приказ вступает в силу с 18 мая, как и большой закон о мобилизации. Согласно ему, годными к службе считаются военнообязанные с бессимптомным ВИЧ, медленно прогрессирующими болезнями крови, гипертонией I стадии и тому подобное.
К тыловой службе пригодными будут украинцы с клинически вылеченным туберкулезом, хроническими гепатитами (с умеренными нарушениями функций, доброкачественными новообразованиями).
Как будет происходить базовая военная служба
- Подготовка проводится в высших учебных заведениях, военных учебных подразделениях, учебных частях ВСУ и других военных формированиях. К проведению подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, включая ветеранов войны.
- Базовая военная подготовка также будет включена в учебные планы как отдельная дисциплина. Ее прохождение является обязательным для мужчин, одновременно женщины могут присоединиться добровольно.
- На базовую военную службу отправляются мужчины 18 – 25 лет, пригодные по состоянию здоровья. При этом, все смогут самостоятельно выбрать год, когда будут ее проходить. Процесс направления включает медицинский осмотр, профессионально-психологический отбор, заседание комиссии, прибытие по повестке в территориальный центр для отправки на обучение.