С 4 мая отменяют статус "ограниченно годный": что будет взамен

В Украине приняли новый закон о мобилизации. Уже с 4 мая вступают в силу определенные нюансы.

Согласно новому закону о мобилизации, с 4 мая в Украине отменяют статус “ограниченно годный”. Тем военнообязанным, которым он установлен ранее, должны в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

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Категории годных разделены

Параллельно готовились изменения в приказ о военно-врачебных комиссиях. Директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова рассказала, что будут описаны критерии, по которым устанавливается, пригоден или нет человек к военной службе.

Таким образом сформируют 5 статусов: непригодный и четыре категории пригодных.

В то же время категории годных будут разделены на:

годные (полностью);

годные к службе в военных вузах, ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях (но непригодные к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.д.);

пригодны по отдельным специальностям (например, кандидаты на поступление в военный вуз);

пригодные к выполнению специфических задач.

По обновленным критериям будет несколько тысяч диагнозов. По каждой группе заболеваний, в зависимости от степени, будут делить военнообязанных на годных/непригодных.

Например, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец – годен. А если язва была осложнена, было проведено оперативное вмешательство с удалением значительной части желудка, то человек непригоден,

– объяснила Сухорукова.

Обновленный приказ вступает в силу с 18 мая, как и большой закон о мобилизации. Согласно ему, годными к службе считаются военнообязанные с бессимптомным ВИЧ, медленно прогрессирующими болезнями крови, гипертонией I стадии и тому подобное.

К тыловой службе пригодными будут украинцы с клинически вылеченным туберкулезом, хроническими гепатитами (с умеренными нарушениями функций, доброкачественными новообразованиями).

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