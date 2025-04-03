Мы все еще прорабатываем этот вопрос, – Палиса о контрактах для уже мобилизованных

Вопрос о контрактах для мобилизованных уже прорабатывают. Для того, чтобы перевести мобилизованного на контракт еще нужны соответствующие условия.

Количество контрактников планируют увеличить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палису.

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Будут ли контракты для уже мобилизованных

По словам заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы, сейчас контракты для уже мобилизованных прорабатывают.

Продолжается в частности работа по увеличению количества контрактников.

Но важно понимать: чтобы перевести мобилизованного на контрактную службу, нужно создать соответствующие условия, которые это позволят,

– отметил Палиса.

Добавим, что Палиса заявил, что как военный, он хотел бы "видеть лучшие показатели" реализации программы "18 – 24". В то же время он отметил, что это был тестовый режим и уже проведен "анализ уроков". Он не совсем доволен уровнем коммуникации, которая сопровождала запуск программы и считает, что "инициатива должна исходить непосредственно от каждой бригады, которая заинтересована в привлечении людей".