Зависит от опыта и специальности: сколько длится обучение перед отправкой на фронт

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут быть мобилизованы, однако перед выполнением боевых задач они должны пройти обучение.

Перед тем, как попасть на передовую, наши военнообязанные проходят обучение. Это касается тех, кто уже проходил военную службу и тех, кто совсем не имеет опыта. 24 Канал.

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Обучение обязательно

Сразу после начала полномасштабного вторжения не все мобилизованные имели время для прохождения обучения, однако впоследствии этот вопрос урегулировали. Теперь обучение мобилизованным обязательно. Оно происходит по месту службы.

Мобилизированные, которые не прошли обучение, не могут допустить боев. Контроль за этим возлагается на командиров.

Минимальный срок обучения – месяц

Начальник управления персоналом Штаба Командование Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге рассказал, что срок обучения для всех мобилизованных минимум – месяц.

Это минимум месяц, если более сложная специальность, то добавляем минимум две недели, а то и месяц, а то и 2,5 месяца. Это индивидуальная подготовка,

– подчеркнул он.

Срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет 1-2 месяца, на брифинге в Military Media Center сообщил заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины полковник Виктор Люльчак.

По словам начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск, полковника Виктора Люльчака, в обучение входит базовая общевойсковая подготовка и, если нужно, профессиональная общевойсковая подготовка. Сроки зависят от того, нужна только базовая или еще профессиональная подготовка.

Как проходят учения ограниченно пригодные и бывшие военные

Начальник Кременчугского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Роман Сушко пояснил, что в ТЦК учитывают состояние здоровья мобилизованного. Например, для ограниченно подходящих направлений в учебные центры делают в соответствии с тем, какие разрешения дает ВЛК.

"Мы всех призванных направляем в учебные центры. А там уже после прохождения подготовки их распределяют дальше. Обычно они там находятся 2-3 месяца", - рассказал Сушко.

Военнообязанные, ранее имевшие опыт военной службы, тоже проходят обучение.

Продолжительность обучения лиц с боевым опытом – до месяца, и в него входит боевое согласование и основы.

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