Пока никаких инициатив нет, – Вениславский о перспективах снижения мобилизационного возраста

В Украине в 2024 году снизили мобилизационный возраст до 25 лет. В то же время время время от времени говорят о том, что его могут снизить еще раз.

Федор Вениславский прокомментировал разговоры о возможном снижении мобилизационного возраста. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его брифинг.

Смотрите также Как в 2025 году получить отсрочку от мобилизации

Соответствующих инициатив нет

Вениславский отметил, что уже не раз отвечал на вопрос о снижении мобилизационного возраста констатацией факта: на сегодня никаких законодательных инициатив, направленных на снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет. в парламенте не зарегистрировано.

Все, что обсуждается – политические дискуссии. По моему убеждению, как депутата народного, они вряд ли найдут поддержку в нашем комитете и в парламенте в целом,

– подчеркнул он.

Ранее писали о том, что снижение мобилизационного возраста – требование партнеров Украины. Однако ответ остается неизменным: снижать возраст призыва в армию не планируют.

В Украине мужчин в возрасте 18-25 лет не мобилизуют из-за законодательных ограничений, они могут пойти в армию только по собственному желанию. Законопроект, запрещающий мобилизацию мужчин до 25 лет, принят Верховной Радой.