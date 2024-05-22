Процесс мобилизации будет происходить лучше, чем несколько месяцев назад: Подоляк объяснил почему
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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Советник руководителя Офиса Президента рассказал, что теперь этот процесс будет происходить лучше.
Михаил Подоляк заявил, что процесс мобилизации в Украине будет идти лучше, чем два-три месяца назад. В частности, из-за достаточного количества оружия и амуниции на фронте.
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Украина получает новые пакеты помощи
По его словам, ощущение достаточных ресурсов - это главный фактор. Он пояснил, что люди не хотели идти на фронте, когда была нехватка оружия, однако сейчас Украина получает помощь от США, поэтому ситуация другая.
Сейчас достаточно людей, которые готовы защищать Украину. Сегодня украинцы понимают, что ресурсов будет достаточно. И процесс мобилизации будет идти лучше, чем два-три месяца назад,
– отметил Подоляк.
Кроме этого, в Украине вступил в силу закон о мобилизации. Согласно ему, мобилизованным украинцам гарантировано обучение.
В Украине будут рассылать повестки по почте
- В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, а потому все военнообязанные мужчины должны обновлять свои данные в ТЦК. Если этого не сделать, то повестку пришлют по почте.
- В частности, это определено в новом Порядке проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, который правительство приняло 16 мая 2024 года. В новом документе правительство четко определило, что является подтверждением оповещения резервиста по почте.
- Согласно новому Порядку, если военнообязанный в течение 60 дней не уточнит данные в ТЦК, то ему будут присылать повестку по почте. Так, оповещения начнут присылать по почте с 18 июля 2024 года. Если и после этого призывник не появится в военкомате, то дальше начнется процедура заочных штрафов, открытия исполнительного производства и взыскания с лица соответствующих средств или имущества.