Нет других решений, – ОП о необходимости мобилизации и финансирования

Президент Украины сообщил, что на Ставке военные попросили об увеличении мобилизации – привлечь еще 450 - 500 тысяч человек. В то же время Украине это будет стоить дополнительных 500 миллиардов гривен, поэтому это вопрос и финансов.

К мобилизации нужно подходить комплексно, ведь говорится не только о призыве большего количества людей. Об этом в интервью 24 Каналу сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, какие проблемы нужно решать вместе с мобилизацией.

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Сложный разговор о мобилизации

Мобилизация – это вопрос, на который нужно дать много ответов. В частности, какое Украине нужно оружие, чтобы оттеснить врага и сохранить жизнь военным. Правильно ли уже подготовили программы функционального, профессионального, психологического тренинга для новомобилизованных.

Важен разговор о демобилизации, ротации и отпусках для военных.

Президент говорит, что нужно создать систему. Не просто сказать, что нам нужно, а объяснить мотивы и выйти с этими мотивами. Внести изменения в соответствующие законодательные нормы, а затем выйти и с людьми откровенно поговорить. Не бояться об этом говорить, что нет варианта, потому что либо оккупация, либо скитание по миру,

– объяснил Михаил Подоляк.

К тому же, в Украине уже спланировали бюджет на следующий год. Расходы на армию составляют 1,8 триллиона гривен. Если придется дополнительно мобилизовать 450 – 500 тысяч человек, то соответственно нужно дофинансировать 500 миллиардов гривен.

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"Чтобы один мобилизованный имел амуницию, оружие, подготовку, нужно чтобы на него работали 5 – 6 налогоплательщиков. Потому что это конкретные средства. Война – это только математика, логистика, только правильное понимание того, что ты на том или ином этапе делаешь. Но это уже вопрос военных", – отметил Подоляк.

Так что об этом должны говорить на Ставке вместе с Министерством обороны, Министерством цифровизации, с премьер-министром. Ответы на сложные вопросы, по убеждению советника главы ОП, будут найдены.

Либо победа, либо оккупация

Кроме того, безусловно, к мобилизации должны готовиться и украинцы. Ведь если не одолеть врага – наступит полная оккупация.

Поэтому нам придется мобилизоваться, и говорить об этом, даже если это сложно. Потому что даже если вы не хотите защищать страну, это же не означает, что сторона, пришедшая вас убивать, согласится с вашими нежеланиями воевать и остановится,

– подчеркнул Подоляк.

Россия будет продолжать воевать и оккупировать территории, если ее не остановить. Тогда еще большему числу людей придется испытать ужасы фильтрационных лагерей, депортации и убийств со стороны оккупантов.

"Если мы не готовы об этом говорить, тогда у нас есть два шанса. Или попасть под оккупацию, с соответствующими последствиями, личными для своих семей, или потерять государство и просто ездить по миру и говорить, что когда-то у нас было государство. Можно выбрать. Вот два таких варианта. Надо говорить о мобилизации, потому что нет других решений", – подчеркнул Подоляк.

Отправка на войну иностранцев

Рассматривают также потенциальное расширение Иностранного легиона и привлечение к боевым действиям военных из других стран. В то же время это очень нелегкий процесс, требующий согласия двух сторон.

"Этот вопрос, который зависит от воли других людей. Одно дело говорить, что кто-то может зайти и помочь, а другое дело – зайти и помочь. Надо смотреть на это без иллюзий", – заметил Подоляк.

Собственно страны-партнеры не готовы сейчас предоставить Украине столько оружия, сколько нужно. Ведь, находясь далеко от этой войны, может казаться, что уже переданных средств достаточно, чтобы разгромить российскую армию.

Будут ли готовы они, исходя из своих психоэмоциональных состояний, прийти к нам, стать бок о бок и воевать с теми, кто может прийти убивать их? Нет, не будут готовы. И потому без иллюзий,

– подчеркнул советник главы ОП.

Следует осознать, что компромиссов с Россией не будет. Ведь она будет воевать, пока не проиграет.

Украина не потеряет поддержку союзников

При этом Украину будут в дальнейшем поддерживать.

Должны четко осознать, что у России есть ресурсы. Должны четко осознать, что наши партнеры так же будут иметь и давать нам ресурсы. Несмотря на все свои внутренние дискуссии,

– подчеркнул Подоляк.

В частности, в Соединенных Штатах, где было отложено принятие решения о финансировании Украины на январь 2024 года, начинают осознавать, какую опасность генерирует Россия.

"Поэтому нужно понимать: мы получим необходимое оружие, необходимое финансирование и сможем выиграть эту войну. Несмотря на тот период, в котором мы сегодня находимся", – подытожил Подоляк.

Заявления Владимира Зеленского о мобилизации: главное

В Украине уже давно рассматривают возможность снизить мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон ждет подписи президента. Владимир Зеленский отметил, что если решение аргументируют, он может принять соответствующий закон.

Зеленский высказался о мобилизации женщин. Он подчеркнул, что не подпишет закон, в котором будет говориться о необходимости мобилизации женщин.

Президент Украины также подчеркнул, что наряду с решениями о мобилизации должны быть решения и о демобилизацию военных. Зеленский подчеркнул, что бойцы на фронте заслуживают отдыха. По словам главы государства, Украина не может потерять лучших.

Украина и Великобритания в ближайшее время могут подписать 10-летний пакт о безопасности. Документ будет содержать послевоенные гарантии безопасности и планы по защите Украины после войны. Они должны сдерживать Россию в случае повторного нападения. В частности, говорится об усилении военной помощи.