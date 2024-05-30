"Киев собирается снизить мобилизационный возраст до 18 лет": опровержение очередного фейка России
Источник:SPRAVDI
Враг атакует на только на фронте, а также и в информационной среде. В частности, россияне распространяют очередной фейк о снижении мобилизационного возраста в Украине.
Россия распространяет нарратив о том, что Киев собирается снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Это очередное произведение российской пропаганды.
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Мобилизационный возраст с 25 лет
Враг распространяет ложь, что в Украине для усиления мобилизации рассматривают снижение призывного возраста до 18 лет. Там отмечают, что свидетельством этого является рассылка повесток мужчинам 17-летнего возраста, однако на самом деле все не так.
Таким образом Россия пытается повредить мобилизационной кампании Украины.
На самом деле говорится о повестках 17-летним мужчинам для постановки на воинский учет по месту жительства, а не текущие мероприятия по мобилизации.Важно! Согласно новому закону о мобилизации, мобилизационный возраст в Украине начинается от 25 лет.
Кроме того, в пресс-службе Сухопутных войск также разъяснили, что повестки этой категории граждан направляются в случае, если они по определенным причинам не явились в ТЦК и СП с целью постановки на учет.
В соответствии со статьей 14 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" гражданин Украины мужского пола, которому в текущем году исполняется 17 лет, обязан стать на воинский учет.
Россияне распространяют фейки о планировании новой пандемии в мире
- В сети распространяют информацию, якобы 27 мая Всемирная организация здравоохранения подпишет "пандемическое соглашение" со многими странами мира, в том числе и с Украиной. При этом добавляют, что в Украине с 2017 года действует "закон об эксперименте".
- На самом деле 27 мая 2024 года началась 77 сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения. Согласно предварительной повестке дня, в течение сессии запланирован обзор многих блоков.
- По украинскому "закону об эксперименте", вероятно речь идет о Законе Украины 2362-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно полномочий в области охраны окружающей природной среды", принят в 2018 году. Вокруг этого закона уже были манипуляции со стороны конспирологов и антивакцинаторов. На самом деле этим законом регулируется передача полномочий в сфере охраны окружающей среды органам местной власти.