"Отсрочка" за 800 долларов: в Прикарпатье разоблачили педагога на взятке от поступающего

Прокуратура разоблачила педагога, который за взятку гарантировал, что зачислит на обучение местного жителя призывного возраста. Причем тогда абитуриент получил бы отсрочку от призыва.

Прокуратура разоблачила работника профессионального колледжа, который является подразделением Львовского национального университета природопользования. Ранее в Министерстве образования и науки Украины рассказывали, что в вузы для фиктивного обучения поступают ориентировочно 200 тысяч мужчин мобилизационного возраста.

Смотрите также В ОК "Запад" отреагировали на публикацию BBC о "мобилизации 21-летнего украинца с астмой"

Что известно о разоблачении на взятке педагога

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщено о подозрении секретарю приемной комиссии, заведующему отделением государственного колледжа по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (по части 3 статьи 368 уголовного кодекса Украины),

– заявили в прокуратуре.

Следователи установили, что подозреваемый:

требовал и получил 800 долларов от местного жителя призывного возраста;

за эти деньги он обещал, что мужчину зачислят в колледж на дневную форму обучения. Ведь это дало бы возможность абитуриенту получить отсрочку от призыва на военную службу.

Полиция задержала подозреваемого "на горячем" – непосредственно после получения взятки.

Смотрите также Сделку заключили в больничном кафе: во Львове хирурга оштрафовали за взятку от уклониста

Суд избрал педагогу меру пресечения. Он будет находиться под домашним арестом, также его отстранили от занимаемой должности.