Мобилизация с 1 марта: как будет проходить и что ждет 18-летних

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. С марта ожидаются некоторые изменения в мобилизационном процессе.

Кто подлежит мобилизации и что известно о заключении контрактов для 18-летних с 1 марта сообщает 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать с 1 марта

Мобилизации в Украине подлежат следующие категории военнообязанных:

мужчины 18 – 60 лет с военным опытом, которые не исключены из учета по состоянию здоровья,

мужчины 25 – 60 лет без военного опыта, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья,

мужчины 18 – 60 лет, которые сняты или исключены с воинского учета, но признаны годными или ограниченно годными на основании решения ВВК.

Обратите внимание! Ограниченно годные лица должны повторно пройти ВВК до 6 июня 2025 года.

Добровольно вступить в ряды армии могут:

женщины до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья,

призывники 18 – 25 лет, не проходившие срочную службу – на службу по контракту,

люди с инвалидностью и лица, которые получили право отсрочки по семейным обстоятельствам,

по новым правилам – мужчины 18 – 25 лет могут добровольно подписать годовой контракт на боевую должность.

Напомним также, что до 31 марта будет продлен срок бронирования от мобилизации.

Что известно о контракте на службу с 1 марта

Сейчас в Украине не планируют снижение мобилизационного возраста. Зато появилась альтернатива.

Так, президент Зеленский 7 февраля объявил, что в армию могут вступать украинцы 18 - 24 лет. Они смогут подписать контракт продолжительностью на 1 год, по которому смогут получать льготы и денежное обеспечение.

Эту категорию военнослужащих будут назначать только на боевые должности.

Добровольцы по контракту в течение полугода будут выполнять боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения.

Сейчас они могут присоединиться к 6 бригадам:

72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,

95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада,

92 отдельная штурмовая бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко,

10 отдельная горно-штурмовая бригада Эдельвейс,

38 отдельная бригада морской пехоты (Церберы),

28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Обновление данных в Резерв+ с 1 марта

Стоит также не забывать, что военнообязанные украинцы в случае изменений в личных данных должны обновлять их. В частности, речь идет об актуализации адреса проживания, контактных номеров телефона и электронной почты.

Самый быстрый способ это сделать – приложение Резерв+.

В Минобороны отмечали, что при обновлении данных направление на ВВК не будут выдавать. Если это будет нужно, его могут выдать позже.