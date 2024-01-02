В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут быть призваны на службу, но по состоянию здоровья могут этого избежать.

Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, согласно которому определяется уровень годности к военной службе. Изменения вступили в силу 25 августа 2023 года. 24 Канал.

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С какими болезнями могут мобилизовать

Решение изменить расписание болезней, с которыми могут мобилизовать в армию, связано с тем, что Украине нужно больше военных, которые смогут защищать Украину.

В частности, это касается следующих медицинских диагнозов:

вылеченный туберкулез;

вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;

бессимптомный ВИЧ;

болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно, с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния (которые сопровождаются повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, включающие нарушения иммунного механизма;

болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

кратковременные легкие проявления психических расстройств;

невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, сопровождающихся состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);

болезни центральной нервной системы, медленно развивающиеся с незначительными нарушениями функций;

эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Правозащитники сообщают, что фактически иуды с этими диагнозами и раньше могли становиться в ряды Вооруженных Сил.

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