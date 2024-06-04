Сколько времени нужно на обучение мобилизованного: майор запаса назвал особенности подготовки

Перед началом военной службы мобилизованные проходят обучение. Существуют общие вещи, которые должен знать каждый боец, но также нужна профильная подготовка, которая будет соответствовать занимаемой должности в подразделении.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, добавив, что мобилизация ни в коем случае не означает, что человек через несколько дней окажется на первой линии. Даже командиры для штурмовых действий, как правило, выбирают бойцов с опытом.

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Сколько времени нужно на подготовку

Известно, что курс молодого бойца длится один месяц, но для мобилизованного этого может быть мало. Есть общие вещи, которыми должен овладеть человек, например, как стрелять из табельного оружия, автомата, пройти медицинскую, инженерную подготовку, чтобы знать, как окапываться, как самостоятельно оказать себе помощь.

Это можно сделать за несколько недель, но подготовка продлится по 8 – 10 часов ежедневно. О выходных можно забыть. А уже второй месяц можно говорить о профильном обучении, потому что человек мобилизуется в соответствии с определенной военно-учетной специальностью,

– рассказал майор запаса.

Никто не воюет просто так, а находится на определенной должности, например, связиста, стрелка, оператора дрона, повара – все люди нужны. То есть за 60 дней мобилизованный будет практически готов, но даже это не означает, что он сразу пойдет на штурм.

Я бы сам не взял человека без опыта на штурм, потому что тогда надо воевать с врагом и еще и следить за бойцом. Это дополнительная нагрузка. Но есть вторая, третья линии, очень много работы не только на "нуле",

– отметил ветеран российско-украинской войны.

Он напомнил, что в США позади военного, который стоит на "нуле" есть еще 11 человек. Говорится о командире, медиков, финансовой службе, юридической. Это нужно для того, чтобы боец на передовой думал только о выполнении задачи.

Его не должно волновать, где взять еду, воду, патроны, где переночевать – все это обеспечивают бойцы, которые стоят позади. Украина не может позволить себе аж 11 таких людей, но за каждым военным должно стоять не менее 3 – 4 человека позади.

Военным делом можно овладеть быстро

Алексей Гетьман вспомнил начало полномасштабного вторжения. Тогда на Киевщине он руководил группой из 15 бойцов, которые вообще никогда не служили. Однако они смогли быстро научиться, а группа вышла из боев без потерь.

"Хватило несколько недель, чтобы научиться, поэтому не надо говорить, что у нас люди беспомощны и якобы не могут подготовиться. Но, чтобы быть уверенному, что боец выполнит свою функцию, то нужно в среднем 60 дней для общего и специального обучения", – добавил майор запаса ВСУ.

Времени на мобилизацию не хватает

Стоит понимать, что чем медленнее идет мобилизация, тем меньше времени остается на подготовку. Если бы после того, как закон о мобилизации приняли, весь процесс состоялся быстро, то люди имели бы больше времени на обучение.

Мы также несем потери, нуждаемся в пополнении своих подразделений. Мобилизация должна идти значительно быстрее, чем потери погибшими, чтобы был люфт на подготовку. За сутки должно мобилизоваться в два – три раза больше людей, чем мы потеряли на поле боя,

– подчеркнул Алексей Гетьман.

Только тогда мы будем иметь время, чтобы учить людей, которые потом придут в подразделения. Такие бойцы будут иметь достаточную подготовку и смогут выполнять боевые задачи.

К тому же командиры и военные с опытом поддерживают мобилизованных, готовы их дополнительно обучать и помогать. Поэтому сейчас стоит увеличивать информационное воздействие на население, чтобы люди понимали, что служить и защищать Родину во время войны – это почетный долг.

У нас где-то половина населения поддерживает уклонистов. Это недопустимо. Мы неправильно расставили акценты и эту катастрофическую ошибку надо исправлять. Мы постоянно должны напоминать людям, что это честь защищать Родину,

– подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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