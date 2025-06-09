Украина имеет почти миллионную армию: в Раде сказали, сколько процентов воюет

Не все, кто служит в ВСУ, воюют. Цифру тех, кто на фронте, назвал член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Сколько бойцов ВСУ на фронте

По словам Федиенко, в Украине большая армия. Но "есть тот ресурс, который живет где-то в тылу военных".

Мы имеем почти миллионную армию. Воюют процентов 20 – это в лучшем случае, а процентов 40 занимаются обеспечением. А есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не проводят. Есть люди, военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года в зоне ведения боевых, а есть те, кто живут на каких-то полигонах, в тылу и тому подобное. И здесь есть, знаете, не социальное, а военное неравенство, которое тоже надо все же исправлять. Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же надо перейти к эффективному использованию наших Вооруженных Сил Украины путем замены, ротаций и так далее,

– высказался он.

Поэтому параллельно надо "искать среди тех, кого мы еще не приобщили к Вооруженным Силам Украины и кого мы можем мотивировать".

Впрочем, вопрос мотивации в ВСУ тоже достаточно сложный. Федиенко не верит, что штрафы, ограничение пользования счетами в банках и водительскими правами как-то повлияет не людей.

"Мы же не можем в сознание гражданина достучаться через систему штрафов, чтобы он пошел защищать родину. Я не знаю, как это сделать. Можно ограничивать его банковские карты, управление автомобилем – были уже какие-то инициативы. Но получим ли мы все же этого гражданина Украины в роли военнослужащего, который будет мотивирован для защиты родины? Я лично сомневаюсь", – сказал он.