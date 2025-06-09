Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Скільки бійців ЗСУ на фронті

За словами Федієнка, в Україні велика армія. Але "є той ресурс, який живе десь в тилу військових".

Ми маємо майже мільйонну армію. Воюють відсотків 20 – це в кращому випадку, а відсотків 40 займаються забезпеченням. А є всі інші, які теж себе називають військовими. Але чомусь ротацію не проводять. Є люди, військовослужбовці, які воюють вже три-чотири роки в зоні ведення бойових, а є ті, хто живуть на якихось полігонах, в тилу тощо. І тут є, знаєте, не соціальна, а військова нерівність, яку теж треба все ж таки виправляти. Тому перед тим, як перейти до мотивації, я думаю, все ж таки треба перейти до ефективного використання наших Збройних Сил України шляхом заміни, ротацій і так далі,

– висловився він.

Тож паралельно треба "шукати серед тих, кого ми ще не долучили до Збройних Сил України і кого ми можемо мотивувати".

Втім, питання мотивації у ЗСУ теж досить складне. Федієнко не вірить, що штрафи, обмеження користування рахунками в банках і водійськими правами якось уплине не людей.

"Ми ж не можемо в свідомість громадянина достукатись через систему штрафів, щоб він пішов захищати батьківщину. Я не знаю, як це зробити. Можна обмежувати його банківські картки, керування автівкою – були вже якісь ініціативи. Але чи отримаємо ми все ж таки цього громадянина України у ролі військовослужбовця, який буде вмотивований для захисту батьківщини? Я особисто сумніваюся", – сказав він.