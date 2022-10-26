Есть ли необходимость в дополнительной мобилизации во Львовской области

На фоне полномасштабной войны в Украине было введено военное положение, соответственно и всеобщая мобилизация. В последнее время появляется все больше вопросов, будут ли новые волны призыва.

Следует ли ждать новой волны призыва на Львовщине

В частности, это интересует жителей Львовской области. Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко рассказал о ситуации с мобилизацией.

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По его словам, во Львовской области есть достаточный мобилизационный резерв, а доукомплектация подразделений происходит каждый месяц. Поэтому о масштабных мобилизационных мерах на Львовщине не говорится.

У нас мобилизовано более 40 тысяч человек. Среди военных профессий нужны все, мобилизуем и артиллеристов, и танкистов, десантников,

– отметил Александр Тищенко.

Также он упомянул и об обеспечении военных. Как сообщил Тищенко, пока проблем с обеспечением во Львовской области нет, есть лишь небольшие перебои с зимней одеждой – в ближайшее время эти вопросы уже будут решены.

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