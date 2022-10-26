Есть ли необходимость в дополнительной мобилизации во Львовской области
Источник:LVIV.MEDIA
На фоне полномасштабной войны в Украине было введено военное положение, соответственно и всеобщая мобилизация. В последнее время появляется все больше вопросов, будут ли новые волны призыва.
Следует ли ждать новой волны призыва на Львовщине
В частности, это интересует жителей Львовской области. Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко рассказал о ситуации с мобилизацией.
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По его словам, во Львовской области есть достаточный мобилизационный резерв, а доукомплектация подразделений происходит каждый месяц. Поэтому о масштабных мобилизационных мерах на Львовщине не говорится.
У нас мобилизовано более 40 тысяч человек. Среди военных профессий нужны все, мобилизуем и артиллеристов, и танкистов, десантников,
– отметил Александр Тищенко.
Также он упомянул и об обеспечении военных. Как сообщил Тищенко, пока проблем с обеспечением во Львовской области нет, есть лишь небольшие перебои с зимней одеждой – в ближайшее время эти вопросы уже будут решены.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Известно, что нарушителям комендантского часа раздают повестки. Очевидно, их будут продолжать раздавать и дальше.
- Мужчины призывного возраста во время военного положения не могут выезжать за границу, за исключением некоторых исключений. Однако ограниченно пригодные к военной службе не могут пересекать границу.
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал, что сейчас в Украине не предусмотрены новые волны мобилизации. Мобилизация носит характер не волн, а доукомплектации. Есть большое количество желающих, есть возможность проходить подготовку как в Украине, так и за рубежом.
- В Украине идет третья волна мобилизации. Люди тренируются на объектах ВСУ и полигонах стран-членов НАТО.
- В ряды ВСУ могут призвать в некоторых случаях и студентов. Украинское законодательство предусматривает, что студенты не подлежат призыву, если учатся на дневной или дуальной форме обучения.
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