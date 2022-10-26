Чи слід очікувати нової хвилі призову на Львівщині
Зокрема, це цікавить і мешканців Львівської області. Так, начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів про ситуацію з мобілізацією.
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За його словами, на Львівщині є достатній мобілізаційний резерв, а доукомплектація підрозділів відбувається кожного місяця. Тому наразі про будь-які масштабні мобілізаційні заходи на Львівщині не мовиться.
У нас мобілізовано понад 40 тисяч людей. Серед військових професій потрібні усі, мобілізуємо й артилеристів, і танкістів, десантників,
– зауважив Олександр Тіщенко.
Також він згадав і про забезпечення військових. Як повідомив Тіщенко, наразі проблем із забезпеченням на Львівщині немає, є лише невеликі перебої із зимовим одягом – найближчим часом ці питання вже будуть вирішені.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Відомо, що порушникам комендантської години роздають повістки. Вочевидь, їх продовжуватимуть роздавати й надалі.
- Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, за винятком деяких виключень. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон.
- Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов розповів, що нині в Україні не передбачено нових хвиль мобілізації. Мобілізація має характер не хвиль, а доукомплектації. Є велика кількість охочих, є можливість проходити підготовку, як в Україні, так і за кордоном.
- В Україні триває третя хвиля мобілізації. Люди тренуються на об'єктах ЗСУ та полігонах країн-членів НАТО;
- До лав ЗСУ можуть призвати в деяких випадках і студентів. Українське законодавство передбачає, що студенти не підлягають призову, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі навчання.
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