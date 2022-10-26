Чи слід очікувати нової хвилі призову на Львівщині

Зокрема, це цікавить і мешканців Львівської області. Так, начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко розповів про ситуацію з мобілізацією.

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За його словами, на Львівщині є достатній мобілізаційний резерв, а доукомплектація підрозділів відбувається кожного місяця. Тому наразі про будь-які масштабні мобілізаційні заходи на Львівщині не мовиться.

У нас мобілізовано понад 40 тисяч людей. Серед військових професій потрібні усі, мобілізуємо й артилеристів, і танкістів, десантників,

– зауважив Олександр Тіщенко.

Також він згадав і про забезпечення військових. Як повідомив Тіщенко, наразі проблем із забезпеченням на Львівщині немає, є лише невеликі перебої із зимовим одягом – найближчим часом ці питання вже будуть вирішені.

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