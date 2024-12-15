Кто не подлежит мобилизации – полный перечень категорий

Во время войны мужчины должны служить. И действительно, все мужчины от 18 до 60 лет являются военнообязанными. Но это не значит, что все мужчины поедут на фронт. 24 Канал напомнит, кто не подлежит мобилизации в конце 2024 года и в начале 2025 года.

Военное положение и мобилизация продолжаются до 7 февраля 2025 года. Если их действие продлят, это будет означать, что правила, действующие для конца 2024 года, будут действовать и для 2025-го. В целом следует следить за новостями, потому что в течение 2024 года произошло много изменений. Также мы писали о том, какие документы должны иметь мужчины, чтобы пересечь границу.

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Кого не мобилизуют до конца 2024 года – в начале 2025 года

Речь прежде всего о тех, кто исключен из воинского учета (именно исключен, а не снят, это важно). А также о тех, кто непригоден к службе по состоянию здоровья – но в этом случае следует иметь подтверждающие документы, в частности, заключение ВВК. Относительно пригодности по состоянию здоровья произошли изменения: в мае статус "ограниченно годный" отменили. Те, кто был ограниченно годным, должен повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025 года.

Категория 60+ тоже может не беспокоиться – этих людей не мобилизуют по возрасту. А вот молодежь 18-25 лет может добровольно подписать контракт. Принудительная мобилизация ее не касается. Но в 2025 году все может измениться, потому что сейчас активно обсуждают вероятность снижения возраста мобилизации (его и так уменьшили с 27 до 25).

Еще не мобилизуют тех, кто имеет отсрочку на время военного положения и кто забронирован. Но в обоих случаях тоже все достаточно непрочно: государство провело аудит и уменьшило количество критических предприятий.

Много дискуссий и в отношении женщин. Их пока не мобилизуют – можно добровольно подписать контракт, если здоровье позволяет служить. Но все больше обсуждений о том, чтобы все женщины стали военнообязанными (пока это касается только определенных профессий).

Список, кого не мобилизуют в конце 2024 и в начале 2025 года:

исключенных из воинского учета;

парней в возрасте до 25 лет;

мужчин 60+;

женщин;

забронированных и людей с отсрочкой;

лиц с инвалидностью;

временно непригодных по состоянию здоровья согласно заключению ВВК на срок 6 – 12 месяцев (и когда этот срок пройдет - человек снова должен пройти военно-врачебную комиссию);

мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

мужчин и женщин, которые имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим;

мужчин и женщин, которые воспитывают по меньшей мере одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

мужчин и женщин, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

мужчин и женщин, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми заболеваниями;

мужчин и женщин, которые содержат совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

мужчин и женщин, имеющих на иждивении ребенка, который до момента усыновления был сиротой или лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

мужчин и женщин, которые заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком или одним из своих родителей или родителей жены (мужа), если такой член семьи нуждается в постоянном уходе по заключению комиссии учреждения здравоохранения;

мужчин и женщин, которые являются опекунами лица, признанного судом недееспособным;

лица, которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которая по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход).

женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу.

Какие категории еще не могут мобилизовать

Кроме этого, в перечень входят народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники органов военного управления, воинских частей, предприятий, учреждений и организаций Минобороны Украины, ВСУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбы Украины, Нацполиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, НАБУ, ГБР, ГИС Украины, Управления государственной охраны Украины.

Также не могут мобилизовать соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования. Здесь также были определенные изменения – и некоторые лазейки закрыли.

Не подпадают под мобилизацию научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования. Но только при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Наконец, не пойдут служить женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции. Но в законе прописаны условия и для этой категории – детали читайте здесь.

