США давили на Киев, чтобы тот решил проблемы с мобилизацией, – NYT

В последнее время украинские власти особенно направили свои усилия на увеличение численности армии. СМИ сообщают, что США оказывали давление на Киев, чтобы тот решил проблемы мобилизации.

Недавно Верховная Рада поддержала новый законопроект о мобилизации, а впоследствии его подписал Владимир Зеленский. Также, как отмечает NYT, Украина усилила патрулирование на границе, чтобы предотвращать бегства военнообязанных. Последним шагом стал запрет консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет за границей.

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Требование США

Пока американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также требовали у правительства Киева, чтобы тот решил проблемы с мобилизацией.