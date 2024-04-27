США давили на Киев, чтобы тот решил проблемы с мобилизацией, – NYT
Источник:New York Times
В последнее время украинские власти особенно направили свои усилия на увеличение численности армии. СМИ сообщают, что США оказывали давление на Киев, чтобы тот решил проблемы мобилизации.
Недавно Верховная Рада поддержала новый законопроект о мобилизации, а впоследствии его подписал Владимир Зеленский. Также, как отмечает NYT, Украина усилила патрулирование на границе, чтобы предотвращать бегства военнообязанных. Последним шагом стал запрет консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет за границей.
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Требование США
Пока американские чиновники давили на законодателей в Вашингтоне, чтобы они предоставили Украине больше военной помощи, они также требовали у правительства Киева, чтобы тот решил проблемы с мобилизацией.
Как отмечал помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время визита в Киев на этой неделе, мобилизационные усилия столь критически необходимы для стабилизации фронта и перелома течения войны, как и артиллерия.
Украина должна убедиться, что у нее есть люди, необходимые для борьбы,
– сказал он на пресс-конференции.
Мобилизация в Украине
- Минобороны сообщило, что повестка не запрещает военнообязанному прийти в рекрутинговый центр и выбрать профессию. Это можно сделать, если лицо получило повестку для уточнения данных. Однако прийти с повесткой, когда человек прошел военно-врачебную комиссию и готов к отправке в часть, не выйдет.
- Дмитрий Кулеба сообщил, что вопрос возвращения мужчин из-за границы будет справедливым относительно тех, кто остался в Украине. Однако защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД.
- В скором времени в Украине отменят статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. Минобороны сообщило, что же образуют 4 категории : полностью пригодны, пригодны к службе в высшем военном учебном заведении (ВУЗ), в ТЦК и СП, частях обеспечения, учреждениях, организациях, или пригодны по отдельным специальностям или для выполнения специфических задач.