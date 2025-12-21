Некоторые украинцы могут потерять бронирование от мобилизации уже в январе: о ком идет речь
- С 1 января 2026 года минимальный уровень заработной платы для бронирования от мобилизации в Украине повысится до 21 617,5 гривен.
- Для сохранения бронирования работникам должно начисляться не менее 2,5 минимальной зарплаты.
В 2026 году в Украине будут действовать обновленные правила бронирования от мобилизации для военнообязанных. В частности, предусмотрено повышение минимального уровня заработной платы, который должен начисляться забронированным работникам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Бухгалтер 911".
Что изменится в процессе бронирования?
Одним из ключевых условий бронирования остается уровень оплаты труда – работодатель должен начислять работнику не менее 2,5 минимальной зарплаты.
До конца 2025 года "минималка" составляет 8 тысяч гривен, однако в госбюджете на 2026 год заложено ее повышение до 8 647 гривен, которое вступит в силу с 1 января. Соответственно, минимальный размер зарплаты для бронирования в декабре 2025 года должен быть не ниже 20 тысяч гривен, а с января 2026 года – за 21 617,5 гривен.
Важно! Выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минимальной зарплаты за декабрь. Важна не сама выплата, а дата начисления – это должно произойти до конца месяца.
В то же время речь идет о так называемой "брутто"-зарплате – в эту сумму могут зачислять не только должностной оклад, но и другие выплаты, входящие в заработную плату. Невыполнение этого требования является основанием для отмены бронирования.
Мобилизация в Украине: что стоит знать?
Военнообязанные украинцы, которые нарушили правила воинского учета, теперь могут получить бронирование от мобилизации. Срок такого бронирования не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.
По словам юристов, это время фактически предоставляется военнообязанному для решения всех вопросов и устранения нарушений правил воинского учета.
Минобороны в ближайшее время реализует автоматическую постановку на учет военнообязанных. По словам представителей министерства, это решение уменьшает бюрократию и упрощает процедуру для граждан и ТЦК.