Некоторые украинцы могут потерять бронирование от мобилизации уже в январе: о ком идет речь

В 2026 году в Украине будут действовать обновленные правила бронирования от мобилизации для военнообязанных. В частности, предусмотрено повышение минимального уровня заработной платы, который должен начисляться забронированным работникам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Бухгалтер 911".

Что изменится в процессе бронирования?

Одним из ключевых условий бронирования остается уровень оплаты труда – работодатель должен начислять работнику не менее 2,5 минимальной зарплаты.

До конца 2025 года "минималка" составляет 8 тысяч гривен, однако в госбюджете на 2026 год заложено ее повышение до 8 647 гривен, которое вступит в силу с 1 января. Соответственно, минимальный размер зарплаты для бронирования в декабре 2025 года должен быть не ниже 20 тысяч гривен, а с января 2026 года – за 21 617,5 гривен.

Важно! Выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минимальной зарплаты за декабрь. Важна не сама выплата, а дата начисления – это должно произойти до конца месяца.

В то же время речь идет о так называемой "брутто"-зарплате – в эту сумму могут зачислять не только должностной оклад, но и другие выплаты, входящие в заработную плату. Невыполнение этого требования является основанием для отмены бронирования.

