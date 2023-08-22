При каких условиях студентов могут мобилизовать: юрист назвала условие

В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Отсрочка от нее на время обучения предоставляется студентам, однако при определенных условиях соискатели могут ее потерять.

Адвокат Мария Левченко рассказала, когда студент теряет право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о случаях, когда он решил стать добровольцем.

Смотрите также Не только подготовка к мобилизации: чему учат в Центрах готовности гражданских и как записаться

Студент должен написать заявление в ТЦК и СП

Студент теряет свое право на отсрочку от мобилизации при условии, что он самостоятельно пишет заявление о том, что он хочет стать добровольцем. Или если напрямую обращается в воинскую часть и ему подписывают этот рапорт,

– объясняет эксперт.

Она отметила, что сразу без дополнительного заявления самого студента ТЦК и СП или воинская часть направляет в вузы уведомление о том, что студент зачислен на военную службу. Мария Левченко добавила, что такому студенту предоставляется академический отпуск.

"Также есть процедура, когда сам студент сообщает учебное заведение, что он пошел по мобилизации и служит", – добавила Левченко.

Что нужно знать студентам о мобилизации

По закону студенты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования, не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

Однако это правило не касается студентов-заочников. Также совершеннолетние студенты иностранных вузов, которые приедут в Украину, потом не смогут пересечь границу, если они военнообязанны.

Важно, что после окончания бакалавриата право на отсрочку теряется до момента зачисления студента на магистратуру. Это же правило действует и в случае аспирантуры.

Кроме этого, право на отсрочку теряется, если студента отчисляют из учебного заведения.

Мобилизация в Украине: последние новости