Сырский назвал количество людей, которое нужно мобилизовать ежемесячно

Россия постоянно пополняет свое войско новыми силами. Главком Сырский сказал, сколько людей должна Украина мобилизовать ежемесячно, чтобы противостоять врагу.

В феврале президент Зеленский заявил, что в прошлом году самая большая мобилизация за месяц составила 30 тысяч человек. Планирует ли Украина повышать эту планку, ответил главком Сырский в интервью для LB, передает 24 Канал.

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Какой в ​​Украине должна быть мобилизация

Генерал заметил, что озвученная президентом цифра – это та, которой нам следует придерживаться.

Он отметил, что россияне ежемесячно увеличивают численность своих вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников.

В некоторых регионах, по словам Сырского, стоимость контракта составляет 40 тысяч долларов. Генерал подчеркнул, что деньги всегда стимул для оккупантов.

Кроме того, Россия продолжает активно вовлекать корейцев в боевые действия на Курщине. Их обучение и пополнение произошло уже в не менее двух волн.

К слову, Сырский заявил, что весеннее наступление России уже фактически началось. Противник увеличил вдвое количество наступательных действий по всем основным направлениям. Также очевидно, что Кремль не отказался от своих целей в Украине. Несмотря на то, что ведутся мирные переговоры, он только усиливает атаки на фронте.