Мобилизация в 2024 году: кто имеет право на бронирование своих работников
Источник:NV
Мобилизационные процессы в Украине предусматривают возможность забронировать работника в определенных условиях. Существует четкий список категорий компаний, работники которых могут рассчитывать на отсрочку от армии.
Прежде всего, это важные для отраслей экономики предприятия и критические функционирования в особый период учреждения. Также на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать и некоторые другие военнообязанные.
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Бронирование военнообязанных
Прежде всего, на бронирование могут претендовать предприятия, имеющие важное значение для отраслей национальной экономики То есть учреждение должно подпадать под критерии из списка:
- проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;
- проводят в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;
- получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;
- выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены сроком не менее шести месяцев;
- находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;
- осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;
- осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или услуг в сфере формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.
Кроме этого, отсрочку от прохождения военной службы могут получить работники предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период Они определяются по следующим критериям:
- общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд превышает 32 млн евро;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным Правительством перечнем таких объектов государственной собственности;
- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества. Список таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими государственными органами по определенным критериям;
- отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;
- размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021;
- предприятие является резидентом Действия Сити.
Другие категории для бронирования
Кроме вышеупомянутых категорий, на бронирование также претендуют:
- органы государственной власти; другие государственные органы;
- органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
- компании, учреждения и организации, осуществляющие создание продуктов, выполнение работ и оказание услуг, нужных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, остальных военных формирований.
Порядком предусмотрено, что бронировать можно 50% военнообязанных работников в учреждениях, однако в отдельных случаях число может быть больше – если работодатель докажет, насколько лица важны для выполнения тех или иных задач.
Бронирование за высокие зарплаты
- Издание Forbes ранее отмечало, что Офис президента рассматривал возможность брони работника за высокие налоги – то есть, если лицо платит 6 тысяч гривен НДФЛ в месяц. Для этого она должна получать не менее 33,4 тысяч гривен в месяц.
- Впоследствии нардеп Ярослав Железняк сообщил, что офис президента отверг эту идею. Автором соответствующих изменений выступил заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма.
- Руслан Стефанчук заявлял, что идея о бронь за высокие налоги не нова, однако он не знает никакой успешной реализации такого проекта. В то же время, украинцы на фронте должны быть обеспечены всем необходимым – государству необходимо это финансировать.