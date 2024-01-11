Мобилизация в 2024 году: кто имеет право на бронирование своих работников

Мобилизационные процессы в Украине предусматривают возможность забронировать работника в определенных условиях. Существует четкий список категорий компаний, работники которых могут рассчитывать на отсрочку от армии.

Прежде всего, это важные для отраслей экономики предприятия и критические функционирования в особый период учреждения. Также на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать и некоторые другие военнообязанные.

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Бронирование военнообязанных

Прежде всего, на бронирование могут претендовать предприятия, имеющие важное значение для отраслей национальной экономики То есть учреждение должно подпадать под критерии из списка:

проводят поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета Министров Украины или Министерства экономики;

проводят в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

получают финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняют работы или предоставляют услуги для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены сроком не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

осуществляет такой вид производства или предоставляет такие услуги, которые обеспечивают потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или услуг в сфере формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Кроме этого, отсрочку от прохождения военной службы могут получить работники предприятий, учреждений и организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период Они определяются по следующим критериям:

общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 млн. евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд превышает 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным Правительством перечнем таких объектов государственной собственности;

предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества. Список таких объектов устанавливается органами исполнительной власти, другими государственными органами по определенным критериям;

отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021;

предприятие является резидентом Действия Сити.

Другие категории для бронирования

Для возможности бронирования необходимо, чтобы учреждение подпадало по крайней мере под три критерия из списка, однако отдельно определяют отдельные сферы, в которых нужно соответствовать хотя бы двум.

Кроме вышеупомянутых категорий, на бронирование также претендуют:

органы государственной власти; другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

компании, учреждения и организации, осуществляющие создание продуктов, выполнение работ и оказание услуг, нужных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, остальных военных формирований.

Порядком предусмотрено, что бронировать можно 50% военнообязанных работников в учреждениях, однако в отдельных случаях число может быть больше – если работодатель докажет, насколько лица важны для выполнения тех или иных задач.

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