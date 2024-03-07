Мобилизация в Украине: кого могут призвать в марте 2024 года

В связи с тем, что в Украине до сих пор не приняли новый закон о мобилизации, порой может быть сложно разобраться, кого же могут мобилизовать. 24 Канал поможет в этом.

Кстати, уже известно, когда уволят в запас срочников, которые "застряли" на службе с начала полномасштабной войны. Владимир Зеленский 7 марта подписал указ об их увольнении.

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Кто подлежит мобилизации в марте 2024 года

Сейчас в нашем государстве объявлено военное положение, которое уже не раз продолжали с 24 февраля 2022 года. Последний раз это произошло 12 февраля 2024 года. Согласно документам, подписанным Зеленским, мобилизация и военное положение продлятся до 13 мая 2024 года. Очевидно, что их продолжат и в дальнейшем.

Мобилизация касается военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Всех их можно разделить на несколько категорий.

1) по состоянию здоровья:

годные по постановлению ВВК военнообязанные от 18 до 60 лет;

ограниченно годные по постановлению ВВК военнообязанные от 18 до 60 лет;

2) по возрасту:

военнообязанные от 27 до 60 лет, признаны ВВК годными к выполнению боевых задач;

военнообязанные от 18 до 60 лет, которые ранее проходили военную службу, и признаны годными к выполнению боевых задач;

3) по опыту военной службы:

годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 60 лет, которые имеют опыт службы;

годные и ограниченно годные мужчины от 27 до 60 лет без опыта службы;

4) по пребыванию на учете:

военнообязанные, которые стоят на учете, от 18 до 60 лет, признаны годными к выполнению боевых задач;

снятые с воинского учета мужчины от 18 до 60 лет, после постановки на учет, если ВВК признает их годными или ограниченно годными к военной службе (снятие с воинского учета не означает прекращение статуса военнообязанного).

Кого могут мобилизовать по собственному желанию

Здесь также несколько категорий:

лица с инвалидностью или другие, которые имеют право на отсрочку по статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", от 18 до 60 лет, если ВВК признает их годными или ограниченно годными к службе.

военнообязанные, которые имеют отсрочку или признаны непригодными для военной службы по состоянию здоровья.

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Пока не приняли новый законопроект о мобилизации, существует понятие ограниченной годности. Но после его принятия это понятие исчезнет и останется только либо статус годного к службе, либо непригодного.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, каким должен быть набор в ВСУ. Он считает, что система ТЦК давно отжила. А вот рекрутинг должен стать новым словом, поскольку в армии всегда нужно находить компромисс между тем, что ты умеешь и чего хочешь.

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